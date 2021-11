El método MAIO de Rafael Bonilla para mediadores de seguro

Dedicados a asesorar a los clientes que contratan pólizas de seguros, los mediadores de seguros se consolidan como profesionales de gran importancia en el mundo de la actividad aseguradora.

Quienes se dedican a esta profesión deben saber que sus ingresos se basan en las comisiones obtenidas por cada cliente referido y, que si no logran captar alguno, no perciben dinero. Por ese motivo, es importante contar con un mentor que impulse la empresa y que les oriente para ganar mejores comisiones. Uno de esos mentores puede ser Rafael Bonilla.

El Método MAIO para mediadores de seguros Rafael Bonilla trabaja en el mundo de los seguros desde 1990. Sin embargo, durante todo este tiempo, aunque trabajó de forma constante, no consiguió el éxito que deseaba debido a que se cargaba de trabajo administrativo para ganar comisiones que no compensaban todo su esfuerzo. De esta manera, se dio cuenta de que su error era que no contaba con un método que guiara la manera de hacer las cosas en su empresa de correduría.

Así, Bonilla decidió aplicar todo lo aprendido durante su larga experiencia en el mundo de los seguros más unas técnicas adicionales de control mental, superación personal, gestión del tiempo y una gran estrategia de marketing digital para mediadores de seguros. Con este método logró incrementar considerablemente la rentabilidad de su empresa en muy corto tiempo. Se trata de método MAIO, una formación híbrida, con plataforma online y un Mentor que acompaña durante 6 meses cuyas siglas significan Mediador All In One.

Desarrollar nuevas habilidades con el método de Rafael Bonilla Los emprendedores de hoy en día necesitan hacer crecer sus negocios de manera rápida, por lo que es necesario contar con suficientes herramientas que permitan no solo gestionar con éxito la operatividad de la empresa, sino también contemplar otros aspectos relevantes. En ese sentido, Rafael Bonilla puede ser el Mentor ideal, ya que ofrece acompañamiento durante el proceso y contribuye a alcanzar las metas de manera rápida, fiable y con resultados comprobados.

Su método MAIO es clave para que desarrollen nuevas habilidades como control mental, persuasión, vídeo marketing, marca personal y marketing estratégico para mediadores de seguros, con base en el éxito alcanzado en su empresa personal, elsegurodemibarco.com. con la cual ha sido premiado con el Premio Gema 2017 y en 2020 Premio Especial del Jurado en los Premios de Marketing y Comunicación del Sector Asegurador en España.

El método MAIO es una formación de alto rendimiento para mediadores de seguros, con la que se logra una fidelización de los clientes que aumenta la densidad o número de pólizas por cliente, consiguiendo así incrementar las comisiones y trabajando menos tiempo.