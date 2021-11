Vivium Luxury Homes ofrece lujo y desconexión en propiedades en venta en Benalmádena Emprendedores de Hoy

miércoles, 17 de noviembre de 2021, 16:38 h (CET)

Un sitio ideal para quienes buscan instalarse en un lugar que provea tanto lujo como desconexión y relax es la zona de Benalmádena, una de las ciudades más importantes y con mayor historia. La Costa del Sol ha sido siempre uno de los destinos turísticos más demandados de Europa.

A través de los servicios inmobiliarios de Vivium Luxury Homes, clientes de todo el mundo pueden acceder a propiedades en venta Benalmádena. Se trata de una empresa con años de experiencia en el sector de viviendas de lujo y gran diseño.

Benalmádena cuenta con todo lo necesario para vivir Benalmádena, con aproximadamente 60 mil habitantes, es una de las ciudades más relevantes de la Costa del Sol. Esta no solo cuenta con una gran historia, la cual se puede comprobar al recorrer las calles del centro, sino que también dispone de una oferta de ocio muy variada.

Asimismo,las actividades a realizar en la zona, más allá de las playas y la oferta vinculadas al mar, son muchas. Por ejemplo, se pueden visitar los castillos de la ciudad, que llevan el nombre de Colomares y Bil-Bil.

Hoy, quienes buscan propiedades en venta en Benalmádena deben saber que la ciudad se divide principalmente en tres zonas. La zona Pueblo está comprendida por el casco histórico. Después, el Arroyo de la Miel, un barrio residencial tranquilo que está ubicado entre el centro y Benalmádena Costa.

Finalmente, la zona ubicada al lado del mar dispone de todos los servicios necesarios para una vida completa. Además de los centros comerciales, también cuenta con diversos hospitales, colegios internacionales, campos de golf y varios parques temáticos. Asimismo, no solamente está cerca del centro, sino que también es una locación ubicada a menos de veinte minutos de otras ciudades como Marbella y Málaga.

En cualquier caso, según los gustos de cada persona, Vivium Luxury Homes ofrece distintos apartamentos y villas de lujo ubicados en varios puntos de esta zona.

Servicios de calidad con Vivium Luxury Homes Vivium Luxury Homes dispone de un servicio especializado, el cual está dirigido a ayudar durante todo el proceso a compradores e inversores privados. Con este fin, les permiten adquirir algunas de las mejores propiedades situadas en la turística Costa del Sol.

Todo esto es posible gracias a su equipo de profesionales que cuenta con una amplia experiencia en el sector, conocimientos sobre el mercado inmobiliario actual y capacidades para realizar un trabajo eficiente. Asimismo, también garantiza a todos sus clientes discreción e integridad.

Entre los tipos de viviendas que ofrecen se encuentran los chalets, villas, áticos, apartamentos y adosados. En cualquier caso todos los inmuebles que ofrecen garantizan lujo y todas las comodidades a sus inquilinos.

La Costa del Sol es un lugar cada vez más demandado tanto como lugar de descanso y desconexión como sitio de vivienda permanente. En Vivium Luxury Homes quienes busquen propiedades en venta Benalmádena encontrarán el mejor asesoramiento y las mejores opciones de lujo y confort.

