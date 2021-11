El Reto del Futuro de la Energía en España reúne a los mayores expertos en energía del país Comunicae

miércoles, 17 de noviembre de 2021, 17:31 h (CET) Grupo Cuerva, Turning Tables y Purpose Alliance se han asociado para lanzar un reto online que busca crear el Futuro de la Energía en España. 25 expertos del sector de la energía y la tecnología participarán dando conferencias magistrales los días 22, 23 y 24 de noviembre. Son colaboradoras del evento grandes empresas como Siemens, Google, Allianz Partners, Kabel y Repsol Los días 22, 23 y 24 de noviembre, el Reto del Futuro de la Energía en España, lanzado por Turning Tables, Grupo Cuerva y Purpose Alliance, alcanza su segunda fase, reuniendo a algunas de las voces más representativas del sector energético español.

Con este evento digital y de inscripción abierta y gratuita, se pretende poner sobre la mesa los retos y oportunidades que vive el sector de la energía en la actualidad. Una serie de conferencias magistrales que aportarán valor, guía e información a las personas y startups que han sido seleccionadas por los responsables al reto por la calidad y potencial de sus ideas.

“Este reto no solo pretende hablar sobre la situación actual y futura, sino impulsar propuestas con potencial para tener un impacto real y contribuir a crear el futuro de la energía en España”, explica Alfredo RIvela, CEO de Turning Tables.

Una vez cerrado el plazo de inscripciones al reto, han iniciado los registros a las distintas ponencias donde participan Juan Diego Bernal, gerente de producto en Repsol; Alicia Latorre, Grid Edge de Siemens S.A; Cristina Rosado, Head Mobility & Automotive Sales de Allianz Partners; José Carlos Díez, Associate Partner de LUAFund; José Luis Cordeiro, fundador de TransVision y vicepresidente Human Plus, y Oliverio Álvarez, socio responsable de regulación en energía de Deloitte, entre otros.

“La implicación en el reto está siendo altísima en cuanto a participantes, y también a colaboradores y speakers”, analiza Francisco Palao, fundador de Purpose Alliance. “Tenemos experiencia lanzando este tipo de eventos, pero siempre nos sorprenden las ganas y acogida que recibimos. Creemos que podemos generar un impacto verdaderamente masivo en energía”.

El 25 de noviembre, tras las ponencias a las que pueden registrarse tanto los participantes y colaboradores del reto, como cualquier persona que desee involucrarse en estos debates, tendrá lugar el Día del Reto.

En esta fecha, los participantes trabajarán con sus equipos durante 4 horas utilizando Purpose Launchpad y con la guía de mentores certificados, para generar nuevas ideas disruptivas y/o evolucionar sus soluciones existentes.

El cierre del Reto de la Energía en España se celebrará el 30 de noviembre, momento en el que se presentarán y lanzarán todas las iniciativas generadas durante el reto. “Estamos encantados de ser parte de este reto, no solo como impulsores, sino formando parte en las mentorías y las ponencias”, afirma Ignacio Cuerva, CEO de Grupo Cuerva. Un viaje que hace “acompañado de amigos”, según menciona Ignacio haciendo referencia al resto de impulsores del evento: Alfredo Rivela, Rafael Bahamonde, Alberto Sánchez, Francisco Palao y José Luis Casal.

Al finalizar, todos los equipos y nuevas startups podrán unirse a Purpose Evolver para obtener el apoyo de los mentores de Purpose Launchpad certificados con el fin de desarrollar sus iniciativas para lograr un impacto masivo con el apoyo de la comunidad, los inversores y más.

Datos de interés

Conferencias magistrales: 22, 23 y 24 de noviembre

Tema central: el Futuro de la Energía en España

Formato: online y gratuito

Registro a las ponencias: https://www.purposealliance.org/conferencias-futuro-energia-espana

Otras fechas destacadas:

25 de noviembre " Día del Reto



30 de noviembre " Cierre

Grupo Cuerva (www.grupocuerva.com) es una compañía dedicada al desarrollo de actividades del sector eléctrico desde hace más de 80 años. Abarca las distintas áreas de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, y realiza otras funciones importantes en la instalación y conservación de infraestructuras.

Turning Tables (www.turningtables.global) es una compañía tecnológica que desarrolla e implementa tecnologías y modelos de negocio que impulsan un futuro energético más sostenible.

Purpose Alliance (www.purposealliance.org) es un movimiento global que empodera a personas extraordinarias a crear el futuro mediante la organización de retos centrados en un propósito y dotando a personas y a organizaciones con la mentalidad y herramientas necesarias para crear un impacto masivo.

