Nace el ‘defensor del multipropietario’, portal de referencia para afectados por la multipropiedad

miércoles, 17 de noviembre de 2021, 16:51 h (CET) Asesores y Consultores Asociados lanza una nueva web de ayuda para los afectados por la multipropiedad. El despacho, especialista en esta materia, apuesta por dar acceso gratuito a multitud de contenidos de servicio para los miles de afectados por la compra, casi siempre de forma fraudulenta, de semanas de tiempo compartido en complejos turísticos Asesores y Consultores Asociados , despacho líder en el sector, lanza el portal web defensordelmultipropietario.com. Con vocación de aglutinar bajo una única plataforma informativa la mayor parte sus contenidos, la nueva web nace con el mismo espíritu de servicio al consumidor que otros canales con los que ya cuenta este despacho y que seguirán operativos: abogadodemultipropiedad.com y multipropiedad.es entre otros.

“Se trata de que los afectados por la multipropiedad en cualquiera de sus vertientes puedan acceder a una información veraz y actualizada de cuáles son sus derechos frente a los gestores de los complejos de tiempo compartido en los que se encuentran las famosas semanas de vacaciones”, asegura Francisco Claros, CEO del bufete.

Claros asegura que, aunque parezca un asunto del pasado, aún hay cientos de miles de personas atrapadas en los complejos de aprovechamiento por turno a pesar de que la mayor parte de los contratos pueden ser considerados “nulos de pleno derecho” en la actualidad. Bien sabe esto el letrado de cabecera de Asesores y Consultores Asociados , Álvaro Caballero García. Caballero lleva décadas defendiendo a socios de “multipropiedad” y ha sido testigo directo de la evolución del marco jurídico en esta materia. Y es que desde 2015 todas aquellas compraventas posteriores a 1998 que sean por más de 50 años o estén en lo que se denominan sistemas flotantes son perfectamente anulables, según la doctrina del Tribunal Supremo.

“En muchas ocasiones, en especial si hay una entidad bancaria vinculada a la operación de compra, se puede recuperar una parte importante de las cantidades abonadas en inicio”, asegura Claros.

Junto a la representación de las acciones judiciales de nulidad, cuyo objetivo principal es salir de la multipropiedad, el despacho ofrece otros servicios como la defensa de monitorios de multipropiedad o los procedimientos de desvinculación de las semanas de tiempo compartido. “La información sobre estos servicios está detallada en defensordemultipropietario.com, pero la nueva web es mucho más que eso”, afirma el CEO de Asesores y Consultores Asociados. Y es que, bajo un diseño claro y sencillo, la página contiene una importante cantidad de información con vídeos explicativos o respuestas a las preguntas más frecuentes. “Aquellos que estén interesados pueden encontrar una guía explicativa muy detallada sobre cualquiera de las situaciones que a día de hoy pueden encontrarse y es, obviamente, gratuita al igual que el resto de información publicada”, detalla Claros.

La información jurídica no es especialmente sencilla de entender para los profanos. Es por esto que el despacho centra parte de sus esfuerzos en “traducir” ese lenguaje, a veces farragoso, para que sea accesible para quienes se acercan a él. “Intentamos siempre dar una información que sea comprensible para quien nos lee”, manifiesta el CEO. Se trata, según el despacho, de conseguir que aquellos que tienen un problema vean ya su caso reflejado con carácter previo en la información publicada.

“A veces, la gente piensa que lo suyo no tiene solución. Nos lo dicen frecuentemente, que hasta que no han entrado en nuestra web y visto un caso similar, pensaban que tendrían que quedarse con una semana de multipropiedad para el resto de su vida y de sus herederos”, dice Claros.

“Obviamente somos un despacho profesional que trabaja en el sector y busca clientes, pero tenemos una clara vocación de servicio. Es por esto que las consultas telemáticas y los estudios iniciales son siempre gratuitos y, por supuesto, toda la información que contiene defensordelmultipropietario.com es de libre acceso”, afirma Claros.

El portal para afectados por la multipropiedad ya está listo para todos los usuarios de tiempo compartido que quieran conocer cuáles son las soluciones para sus problemas.

