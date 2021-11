Coonic y DeCV&Partners lanzan el servicio Personal Squire para potenciar la carrera profesional de los directivos Comunicae

miércoles, 17 de noviembre de 2021, 15:49 h (CET) Ambas compañías ofrecen, gracias a su amplia experiencia, un innovador y exclusivo servicio que analiza y mejora capacidades, competencias y la proyección de la imagen profesional, tanto a profesionales en activo como en tránsito Coonic, agencia de comunicación, marketing digital y contenidos con 25 años en el mercado español, anuncia hoy un acuerdo de colaboración con DeCV&Partners para poner en marcha Personal Squire. Se trata de un nuevo servicio de comunicación dirigido a directivos y profesionales, creado para ayudarles a desarrollar su carrera profesional con el fin de proyectarla y mejorarla.

Mediante Personal Squire, se realiza un análisis de competencias y capacidades de los profesionales, la comprensión y estudio de su situación laboral y profesional actual, y cómo puede aprovecharlo para el desarrollo de su carrera y su proyección. Con ello, crear una marca personal propia que le sirva para disponer de una presencia cualitativa en el mercado.

Para su puesta en marcha, se suma la labor de DeCV&Partners como compañía experta en el sector de los recursos humanos, en la gestión y desarrollo de personas en todo lo relacionado con selección, gestión, optimización de recursos e itinerarios de carrera, con la profunda experiencia de Coonic en el mundo de la comunicación, aplicada, entre otros ámbitos, a la marca personal o la comunicación interna.

Personal Squire está dirigida a todo tipo de profesionales, desde los que se encuentran trabajando y que les puede servir como plan de incentivos por parte de su compañía, hasta los que, al encontrarse en transición, buscan un servicio que les permita mejorar en su proyección, adaptarse a las nuevas realidades laborales, conocer los skills que las compañías demandan actualmente y potenciar su capacidad de empleabilidad.

Para Alberto Berrocal, director de la oficina de Coonic Madrid y responsable del servicio Personal Squire en la agencia: “Se trata de dar un paso más en nuestros servicios de comunicación, que nos permite ayudar a los profesionales y directivos de las compañías a tener una mayor proyección. Llevamos muchos años formando, asesorando y acompañando a profesionales con perfiles muy dispares, desde pymes hasta organismos oficiales o grandes empresas del Ibex. Ahora, junto al amplio expertise de DeCV&Partners en el mundo del recruitment, la intención es ofrecer un servicio más completo a los profesionales que potencie su carrera, su imagen personal y su empleabilidad”.

Por su parte, Luis Hidalgo Pottecher, Managin Partner en DeCV&Partners, asegura que: “Este nuevo servicio que ofrecemos junto a Coonic supone una auténtica revolución en mercado. Un servicio profesional de acompañamiento de profesionales en el que tratamos de analizar su yo interior, su yo laboral y el valor que aporta al entorno, con una metodología innovadora que va mucho más allá de un proceso de coaching profesional. Los profesionales que confían en nosotros contarán también con un seguimiento que les permita analizar en tiempo real ese nuevo impulso que reciben en su proyección profesional”.

Experiencia de Coonic en recursos humanos y marca personal.

No es la primera vez que Coonic ofrece al mercado servicios relacionados con los recursos humanos y la marca personal de directivos. Entre los clientes de la compañía, se encuentra el principal medio de comunicación en español especializado en recursos humanos, RRHHDigital, editado por Ediciones Digitales Siglo 21. Con ellos colabora desde hace 4 años en los principales eventos que organizan y que son líderes en el sector de los RRHH, como el HR Innovation Summit, el SBC Fórum o el Congreso de Compensación y Retribución, todos de celebración anual. También en el sector, Coonic es patrocinador y colaborador habitual de la Asociación Española de Directivos de Recursos Humanos (AEDRH).

En cuanto al acompañamiento de directivos, además de realizar formación de portavoces habitualmente a perfiles CEO, directores generales o directores de marketing y/o comunicación, Coonic es experto en marca personal tanto de directivos como de celebrities, en el mundo off, on, redes sociales o posicionamiento en el mercado.

Por su parte, DeCv&Partners es una consultora de RRHH que cuenta con una experiencia de más de 9 años en el mercado ofreciendo servicios para Recursos Humanos y la gestión de empresas. En definitiva, son expertos en la gestión, desarrollo y evaluación de equipos y acompañamiento profesional.

