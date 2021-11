Ahorrar dinero y tiempo con la comida saludable a domicilio de Gumen Emprendedores de Hoy

Una de las tareas que ocupa más horas del día es la preparación de las comidas. En ese contexto, el envío de comida saludable a domicilio – o a la oficina – se presenta como la mejor alternativa.

De todos modos, la falta de opciones económicas y, a la vez, saludables ha hecho que la mayoría de personas no opten por esta opción y sigan preparándose la comida a diario.

Para poder cubrir este servicio, nació Gumen, la compañía que cuenta con chefs especializados en preparar sabrosos platos diseñados para poder ser entregados el mismo día de su preparación, garantizando todo el sabor y calidad a un precio accesible.

Ahorrar dinero y mejorar la salud La gran mayoría de empleados, tanto los que trabajan en la oficina como los que lo hacen desde casa, dedican gran parte de su tiempo libre a prepararse la cena y la comida del día siguiente. Hasta ahora, solo los que contaban con un sueldo elevado podían permitirse consumir comida saludable a domicilio de forma semanal. La gran mayoría de la sociedad se limitaba a llevar su propia comida al trabajo y, algunos, a comer fast food. El servicio de Gumen ha permitido extender este servicio a cualquier consumidor, ya que la gran mayoría de platos de su carta no supera los 5 € y el menú no llega a los 10 €.

Cada uno de los platos está cocinado por chefs profesionales a partir de ingredientes naturales, frescos y caseros para garantizar una óptima calidad. Además, para poder ofrecer el mejor sabor, toda la carta es elaborada el mismo día de la entrega.

Servicio cómodo y efectivo Para dar un servicio completo y efectivo a sus comensales, Gumen dispone de un sitio web para la solicitud de sus platos. Desde ahí, se pueden ver los detalles de cada preparación, los alérgenos y el precio final. De esta forma, los usuarios pueden solicitar la comida a través de un solo clic, ya sea con el ordenador o con el teléfono móvil.

La compañía se toma muy en serio la responsabilidad y el compromiso, por lo que trabajan para poder entregar los pedidos en el menor tiempo posible.

Una de las características de la carta es que es muy variada. Esta incluye desde platos de pasta hasta elaboradas fideuás y arroces, pasando por pescado, lasañas, carnes y todo tipo de opciones vegetarianas y veganas, además de una amplia selección de postres y bebidas. De todos modos, para poder ofrecer opciones nuevas a menudo, el equipo de la empresa renueva la carta mensualmente.

De esta forma, con el ahorro económico que supone a final de mes la comida saludable de Gumen, esta compañía ha conseguido satisfacer una necesidad que miles de trabajadores esperaban desde hace años.

