Atos amplía su cartera de descarbonización para ofrecer a sus clientes los primeros portátiles certificados como neutros en carbono con Circular Computing

Atos anuncia una asociación global con Circular Computing, miembro de su programa acelerador Scaler y el principal refabricador mundial de productos portátiles neutros en carbono, así como el primer refabricador de portátiles con certificación BSI Kitemark™ del mundo. La nueva asociación permitirá a Atos ampliar su cartera de transformación Net Zero con portátiles refabricados neutros en carbono para ayudar a sus clientes a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad Circular Computing produce a escala portátiles HP, Dell y Lenovo preutilizados que son iguales o mejores que los nuevos. El BSI Kitemark™ certifica que el proceso de refabricación de Circular Computing ofrece un portátil que tiene "un rendimiento y una garantía al menos equivalentes o mejores que los del producto recién fabricado". Con sus procesos acreditados por la norma ISO9001, Circular Computing puede garantizar una calidad constante del mismo modelo en grandes volúmenes y, con un exhaustivo detalle cosmético, cada portátil se reacondiciona según los estándares de calidad más exigentes utilizando el extenso Proceso de Refabricación Circular de 360 etapas y más de 5 horas en sus instalaciones de producción de última generación.

En un primer momento, Atos introdujo el producto en su propia empresa para respaldar su ambición de Net Zero y asegurarse de conocer a fondo la experiencia del cliente, y ahora lo ha ampliado a sus clientes, como parte de una oferta de lugar de trabajo digital relacionada con la reducción de las emisiones.

A principios de este año, Circular Computing fue seleccionada en Scaler, el programa de aceleración de innovación abierta de Atos para nuevas empresas y pymes. Circular Computing fue seleccionada porque encajaba claramente con los objetivos de Atos de apoyar a sus clientes con soluciones y servicios para reducir su huella de carbono. Actualmente, más del 50% de los miembros de Scaler apoyan el liderazgo de Atos en la transformación digital descarbonizada. Uno de los criterios de selección para unirse a este programa de aceleración para los candidatos es cómo contribuyen a un mundo digital descarbonizado. Junto con las start-ups de Scaler, Atos se centra en el desarrollo de nuevas soluciones que hagan de la descarbonización una ventaja competitiva.

Jason Warren, vicepresidente de la cartera NetZero de Atos, dijo: "Las instalaciones de fabricación de Circular Computing, junto con los valores compartidos y la cultura innovadora, los convirtieron en el socio perfecto para nuestro ámbito de trabajo de sostenibilidad más amplio como parte de nuestra ambición Net Zero y la cartera de clientes Net Zero. La empresa se destacó como la elección perfecta para nuestro programa Scaler y es un compañero fantástico para nuestro compromiso con la descarbonización digital. Esta asociación supondrá un ahorro tangible no solo para nuestro negocio, sino para el planeta y nuestros clientes".

Rod Neale, fundador de Circular Computing, dijo: "Estamos orgullosos de asociarnos con Atos para ayudarles a cumplir sus planes de Net Zero en los próximos años. Durante años, el canal informático ha tratado de ofrecer legítimamente productos que han sido utilizados, llamándolos reacondicionados o de grado "A", pero los consumidores necesitan garantías y consistencia que no se obtienen de un producto reacondicionado. Hemos creado Circular Computing para ofrecer el mismo nivel de consistencia en la escala y las condiciones de suministro que el canal de productos nuevos. De este modo, podemos suministrar a todos nuestros clientes el portátil más sostenible del planeta y satisfacer todas sus necesidades tecnológicas, sin pedirles que asuman ningún riesgo sobre el rendimiento cosmético, técnico o de garantía de los productos".

En la COP26 de Glasgow la semana pasada, Atos compartió sus Visiones Digitales para la COP26 junto con su estrategia digital de cero neto, su experiencia en descarbonización, sus plataformas de datos de carbono (Terra² y MyC02Compass) y sus soluciones innovadoras para ayudar a impulsar la transformación de cero neto.