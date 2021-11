Bybit es el nuevo Main Sponsor Global de la Selección Argentina de Fútbol Comunicae

miércoles, 17 de noviembre de 2021, 15:03 h (CET) Bybit, uno de los exchange de criptomonedas más rápidos crecimiento con operaciones en todo el mundo, es el nuevo main sponsor global de la selección de fútbol de Argentina, incluido el equipo de fútbol internacional masculino capitaneado por Lionel Messi A través de este acuerdo de dos años, Bybit tendrá la máxima visibilidad en todos los activos de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y su logo estará presente en la indumentaria de entrenamiento de todas las selecciones nacionales de fútbol. Dentro de su estrategia de crecimiento global para los próximos años, el mercado latinoamericano es uno de los focos de Bybit, que fue fundada en 2018 y hoy tiene operaciones en todo el mundo.

En relación a éste tema, el Presidente de AFA, Claudio Tapia, destacó: "Estamos muy contentos con el anuncio de este importante acuerdo comercial. Sumamos una marca a la indumentaria de las Selecciones Nacionales y eso es algo significativo, tanto para la compañía como para AFA. Es importante sumar marcas con presencia global, que acompañen los proyectos de Selecciones que venimos desarrollando en forma integral hace 4 años, no solo con la Selección Mayor. Sabemos que 2022 será un año muy importante por las competencias que tenemos y sin duda eso le dará una visibilidad enorme a la Selección. Le damos la bienvenida a Bybit a la Asociación del Fútbol Argentino y agradecemos la confianza que depositan en nuestros proyectos. Trabajaremos juntos para lograr el mayor rédito de este importante acuerdo de patrocinio".

En relación a la importancia comercial del acuerdo, Leandro Petersen, Gerente Comercial y Marketing de AFA señaló: "Sumar una marca en la indumentaria de nuestras selecciones es algo muy importante. En estos años hemos llevado adelante una estrategia de crecimiento comercial y de marca en todo el mundo, abriendo mercados estratégicos dónde AFA no estaba, generando diversas unidades de negocio para reforzar los ingresos de AFA y lanzando nuevos productos digitales para los fanáticos en todo el mundo. Hemos sumado muchos socios comerciales en este camino, marcas líderes que hoy forman parte de la plataforma de patrocinio de AFA. Bybit es

una marca global que apuesta a la tecnología y busca seguir creciendo en todo el mundo, de la misma forma que lo estamos haciendo en nuestra Asociación. Sin duda será un patrocinio que potenciará ambas marcas y generará nuevas oportunidades de crecimiento a nivel global".

Por último, Ben Zhou, CEO de Bybit, declaró: "Estamos muy contentos de apoyar a la selección Argentina de fútbol a través de esta asociación a largo plazo con la Asociación Argentina de Fútbol. La Albiceleste no solo tiene los colores complementarios para el negro y el amarillo de Bybit, sino que también encarna una pasión implacable y una creatividad ilimitada, cualidades que, como empresa de cripto, nos gustaría defender y celebrar. Trabajar con la AFA es una de las decisiones más fáciles que hemos tomado. Bybit animará a Argentina en los próximos años".

Acerca de Bybit

Bybit es un exchange de criptomonedas establecido en marzo de 2018 que ofrece una plataforma profesional donde los traders de criptomonedas pueden beneficiarse de un motor de emparejamiento ultrarrápido, un excelente servicio al cliente y soporte multilingüe. La compañía ofrece servicios innovadores de spot trading y de derivados, productos de minería, ahorros flexibles y DeFi, así como soporte de API, para clientes minoristas e institucionales de todo el mundo, y se esfuerza por ser el exchange más confiable.

Para obtener más información, visitar: https://www.bybit.com/es-ES/.

