Cómo aumentan las reservas online los hoteles, según la agencia Maravish Promotions

En un contexto de cambios constantes donde se requiere una actualización continua, surge el marketing turístico. Esto se debe a que el turista del siglo XXI no es como el de antes, ahora está bien informado e investiga la mejor oferta con los mejores precios, además le gusta que la información que se le proporcione le aporte algo nuevo.

¿Qué es el marketing turístico? Son prácticas que llevan a cabo empresas del sector hotelero, restaurantes, lugares de ocio y otros tipos de negocios, basadas en las tendencias de consumo y el comportamiento de los turistas. Tienen la finalidad de optimizar la conversión web y mejorar la experiencia de los clientes del sector. A continuación, Álvaro de la Rocha, cofundador de la agencia de marketing digital Maravish Promotions, explica algunas técnicas que utilizan las grandes cadenas de hoteles para aumentar sus reservas.

Campañas de redes sociales en Facebook e Instagram Hoy en día, resulta vital tener las redes sociales actualizadas para generar confianza a los posibles clientes. Pero esto no es todo, según comenta Álvaro, las campañas de anuncios en Facebook e Instagram son la mejor herramienta para publicitarse online debido a la gran capacidad de segmentación de los usuarios.

Por ejemplo, si se quiere enfocar en clientes de un país concreto con determinadas características demográficas (edad, estilo de vida…), con las conocidas campañas de retargeting sería posible hacerlo. ¿Cómo funcionan estas campañas? Muy sencillo, son campañas enfocadas en los usuarios que han mostrado interés porque previamente se les ha mostrado otro anuncio, de manera que “van detrás de ti” y no paran de salir hasta que se consiga cerrar la venta. Según confirman desde Maravish Promotions, este tipo de campañas tienen un alto ratio de conversión porque solo impactan a potenciales clientes que ya han mostrado interés en el hotel.

Añaden que, además, si el anuncio que se enseña es un vídeo, la conversión aumenta exponencialmente, puesto que Facebook puede conocer mejor a los clientes potenciales según el tiempo de reproducción que han visto. Por otro lado, es importante que las empresas se acostumbren a este tipo de anuncios por la irrupción de TikTok, una de las redes sociales más utilizadas actualmente.

Lead magnet y fidelización de antiguos clientes Una manera muy efectiva de captar nuevos clientes es a través de los llamados lead magnets. Consiste en incluir un pop up en la web en el que, a cambio de algún beneficio (descuentos, consejos…), los usuarios faciliten su correo electrónico. De esta manera, se podrá estar en contacto con ellos recurrentemente y enviarles publicidad en el futuro.

Muchos negocios también lo utilizan para programas de fidelización de antiguos clientes. Desde Maravish Promotions, señalan que estos programas suelen funcionar bastante bien.

“Funcionan de la siguiente manera: cuando nos dejan un email en la reserva debemos guardarlo para que, en el futuro, le enviemos ofertas personalizadas y que nos tengan en mente como primera opción en su próximo viaje”, explican los profesionales.

La importancia de Google Ads Google pone a disposición de todos una de las herramientas más eficientes en el mundo digital. Se trata de su servicio de publicidad en el que se paga por clickcuando alguien entra en la web. A través de palabras clave como “hotel en Madrid” o “habitación en Vigo” es posible aparecer entre los primeros resultados del buscador y conseguir que reserven a través de la web o que busquen en plataformas como Booking.

Para ello, es importante tener buenos comentarios y reseñas en estas plataformas. Es decir, no solo es importante publicitarse, sino también ofrecer un buen servicio. Una recomendación es agradecer siempre los comentarios positivos y disculparse por los negativos, indicando que se intentará mejorar en aquello que no les haya gustado.

En definitiva, es importante ir aplicando este tipo de estrategias para aumentar la cartera de clientes y aprender a mejorar la experiencia de los usuarios. En un mercado tan competitivo resulta esencial un aprendizaje constante para diferenciarse de los demás.

