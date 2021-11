La falta de talento a debate en The MISS "GETTING TO ZERO" by ePower&Building Comunicae

miércoles, 17 de noviembre de 2021, 13:19 h (CET) El salón de Ifema se celebra de forma híbrida del 16 al 18 de noviembre y se incluye dentro de Genera, la antesala de ePower&Building. El Consorcio participa de forma activa mediante un coloquio que expondrá los problemas actuales del sector con relación a la mano de obra The MISS “GETTING TO ZERO”by ePower&Building, organizada por IFEMA MADRID en su recinto ferial, y que se desarrolla en formato híbrido del 16 al 18 de noviembre en el marco de la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, GENERA, y coincidiendo con CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN, C&R, está despertando gran expectación en el sector de la vivienda y la edificación eficiente y sostenible.

El Consorcio, situado en el stand 4N14, está presente y comparte espacio en el recinto con empresas de la talla de BMI GROUP, organizador de la jornada y patrocinador Plata del evento, Cypsa, Deceuninck o Persycom Madrid, entre otros. El salón está dedicado íntegramente a mostrar las soluciones más innovadoras para la rehabilitación energética de edificios, la construcción sostenible, la innovación, la digitalización y los materiales más innovadores.

The MISS “GETTING TO ZERO” acoge también un programa de jornadas y encuentros profesionales en The Miss Forum, que se desarrollará de forma paralela. El Consorcio Passivhaus protagonizará mañana jueves 18 de noviembre a las 11:30h la sesión “Talento y Sostenibilidad: relación clave para el futuro del sector”, en la que Manuel Medina y Antonio Domínguez, presidente y consejero general del Consorcio respectivamente darán paso a Carlos Afán de la Ribera de Robert Walters, grupo especializado en reclutamiento profesional. La ponencia se centrará en los problemas actuales del sector en relación con la mano de obra y se tratará de dar soluciones para conectar el interés del talento con la construcción sostenible.

The MISS “GETTING TO ZERO” by ePower&Building 2021 es un encuentro promovido por CEPCO, Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción, y ASEFAVE, Asociación Española de Fabricantes de fachadas ligeras y Ventanas. Por su parte, ePower&Building, en su última edición celebrada en noviembre de 2018, registró a casi 90.000 participantes profesionales y a más de 1.600 empresas. GENERA 2020 cerró su 23ª edición con 18.886 profesionales y 237 empresas y C&R-CLIMATIZACIÓN y REFRIGERACIÓN, en 2019, contó con 374 expositores y recibió a 54.781 profesionales.

Sobre Consorcio Passivhaus

El Consorcio Passivhaus es una asociación sin ánimo de lucro que congrega actualmente a 24 empresas del ámbito de la industria, de la construcción y de la tecnología totalmente comprometidas y dispuestas a liderar una construcción sostenible, de calidad y saludable. Desde el Consorcio Passivhaus-ECCN se toma como referencia de calidad el estándar de construcción Passivhaus para llegar a los edificios de consumo casi nulo, edificios pasivos y edificios de balance neto o positivo.

La misión y el objetivo es, por un lado, acelerar la llegada al usuario final de los edificios de consumo casi nulo-pasivos y, por otro lado, dinamizar a los actores presentes en el mercado de la edificación para que se identifiquen con el mensaje y adquieran el mismo nivel de compromiso hacia esa transformación del sector de la construcción. Se trata de un compromiso con las ciudades y los habitantes.

El Consorcio Passivhaus ofrece al usuario la información necesaria para cumplir con las prestaciones energéticas, confort y económicas exigidas en edificios nuevos y/o rehabilitados de consumo casi nulo. La máxima de la asociación es apostar por productos que ofrecen un radical aumento del bienestar, del confort, de la salud y el ahorro energético al usuario. El conjunto de empresas asociadas cuenta con más de 30 productos con certificado Passivhaus, estrategias empresariales acordes y un importante volumen de obra ya realizada de consumo pasivo.

