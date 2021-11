¿Amantes al cine? El equipo perfecto para disfrutar al máximo, según cinedesalon.com Comunicae

miércoles, 17 de noviembre de 2021, 12:55 h (CET) Para disfrutar correctamente de una buena película, una serie o un videojuego, es indispensable tener el equipo tecnológico de mejor calidad Los amantes al cine son capaces de evaluar cada uno de los detalles de la proyección y por ello, es indispensable tener los accesorios indicados, tal como los ofrecidos en “cinedesalon”.

No existen límites para crear un cine en casa, solo es preciso conocer los implementos necesarios y cómo distribuirlos correctamente. Por ello, a continuación, se expone una lista con los equipos tecnológicos que no pueden faltar en el hogar de una persona amante al cine.

¿Qué debe haber en la casa de un amante al cine?

Cada usuario tiene aficiones diferentes. Basándose en ellas, se dedican a adquirir diferentes productos para disfrutarlas en sus momentos de ocio y tiempo libre. Este aspecto, no es diferente para los amantes del cine y todo lo que una buena película conlleva, así que en los hogares no deberían faltar equipos tecnológicos como:

Proyectores: una compra indispensable

Por lo general surge la pregunta de ¿Por qué un proyector y no un televisor? Y la respuesta es simple: conseguir la experiencia más parecida al cine es más simple con un proyector. Además, la relación del precio de estos equipos con un televisor convencional es más favorable y ofrecerá mejores resultados.

Claramente, antes de adquirirlo lo recomendable es evaluar el lugar donde se utilizará y asegurarse de que tenga las medidas indicadas para ello.

Pantalla para proyección

Por supuesto, es un accesorio que no se puede dejar pasar y lo mejor es que puede encontrar en diferentes diseños para ajustarse mejor a la habitación donde se encontrará. No obstante, las más comunes son las fijas de pared o las enrollables. Ambas son de alta calidad, aunque la elección dependerá del espacio disponible.

Altavoces a la altura

Además de la buena imagen es preciso tener un sonido que permita disfrutar de cada uno de los efectos especiales y acontecimientos de la película, serie o videojuego. Ciertamente, algunos proyectores incluyen un sistema de sonido, pero para los verdaderos amantes del cine lo mejor es tener un sistema adicional.

Ahora bien, la opción más simple y económica siempre será la barra de sonido. Son ideales para aquellos que montan su particular cine en la habitación. No requieren de instalaciones complejas y siempre y cuando se compren de buena calidad, pueden ser un equipo tecnológico para toda la vida.

El aislamiento no puede faltar

No existe configuración acústica de calidad sin un buen aislamiento. La calidad del sonido que se obtendrá dependerá de las características acústicas de la sala. Para esto, lo más recomendable es que se instalen paneles acústicos en la sala, sin embargo, es la solución más cara.

En caso de necesitar una solución más asequible, puede mejorarse la acústica del salón cubriéndose las superficies de cristal con telas gruesas. La misión es que absorban gran parte de la energía de las ondas que lleguen a ella, y en conjunto, se tendría que colocar una alfombra en el suelo.

