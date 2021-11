Neolith materializa su compromiso con el mercado americano multiplicando sus aperturas

Neolith, la empresa líder global en la industria de la piedra sinterizada, acaba de abrir un nuevo centro de distribución de 4.200 metros cuadrados en Nueva Jersey, cubriendo Nueva York y el área tri-estatal, en línea con la fuerte estrategia de expansión de la compañía en el mercado norteamericano Esta apertura sigue a las más recientes de Atlanta (Georgia) y Miami (Florida), sumando un total de 9.500 metros cuadrados de superficie adicional en centros a la última. Con esto, Neolith completa de forma directa y a través de su red de socios colaboradores, un total de 35 centros de distribución en el país, convirtiéndose así en la mayor red de distribución especializada en piedra sinterizada del mercado estadounidense.

“Como ya anunciamos en nuestro plan de expansión, Estados Unidos es estratégico y hoy estamos felices de anunciar que estamos materializando nuestro compromiso con el mercado norteamericano”, comenta José Luis Ramón, CEO del Grupo Neolith, quien continua diciendo, “donde tenemos unas perspectivas excelentes de crecimientos en el país superior al 50% este año, impulsadas por una fuerte demanda de múltiples aplicaciones, especialmente de la decoración de cocinas y baños y el diseño de interior, nuestros baluartes icónicos”.

Neolith da respuesta así a la creciente demanda que está teniendo en el país por parte de la comunidad de arquitectos e interioristas, para lo cual la marca dispone de un equipo de diseño especializado en el mercado estadounidense, creando una línea de diseño, colores y colecciones especialmente pensadas para inspirar al mercado local.

“Esto es solo el comienzo, va a ser una gran transformación y aprovecharemos el enorme potencial que trae. Estados Unidos está a la vanguardia de la arquitectura y el diseño en todo el mundo, mientras que Neolith es la marca preferida por los arquitectos y diseñadores más exigentes e innovadores del mundo. Nos complace poder trabajar ahora, codo con codo, con más intensidad que nunca, diseñando y creando espacios únicos para vivir, y esto solo se puede lograr ofreciendo un excelente servicio de principio a fin, para dar la mejor experiencia de marca”, comenta James Amendola, Vicepresidente de la región de América del Norte de Neolith.

Argumento que se sustenta con los resultados de la encuesta realizada por la compañía a nivel global, donde cerca del 90% de los arquitectos y diseñadores recomendarían Neolith para sus proyectos, por combinar diseño y funcionalidad, así como por ser el más sostenible de su categoría.

La piedra sinterizada es un valor a la vanguardia y Neolith está a la vanguardia de la piedra sinterizada. Mientras que los líderes mundiales, en materia de medio ambiente, hoy en día están comprometidos en reducir las emisiones de carbono; Neolith se enorgullece de haber sido la primera empresa de la categoría en convertirse en “carbon neutral”, trabajando decididamente a seguir siendo la superficie más ecológica y segura, al mismo tiempo que apoya firmemente una economía circular. Por ello Neolith está fortaleciendo día a día sus programas de innovación y sostenibilidad de sus productos, como muestra su reciente nueva tecnología NeolEAT y formulación 90R.

Neolith es un producto prestigioso en el mundo de la arquitectura y el interiorismo que ha sido reconocido con premios de gran importancia como Architectural Digest Awards, Interior Design Best of the Year, Architectural Record Products of the Year o los Red Dot Awards, entre otros.