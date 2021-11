La Font Restaurant-Café, una opción de comida saludable en Palamós Emprendedores de Hoy

Consumir productos saludables, de calidad y con propuestas vegetarianas y veganas fuera de casa no siempre es una tarea sencilla. En los últimos años, los españoles han admitido tener una mayor preocupación por su salud, incorporando una dieta más sana en su día a día.

En ese sentido, La Font Restaurant-Café, se constituye como un espacio donde la comida sana, la importancia de cuidar las intolerancias y cuidar el cuerpo es la filosofía de vida. Ubicado en la calle Salvador Albert i Pey, 2, este restaurante en Palamós no tiene como objetivo principal vender comida, sino contribuir al bienestar de sus clientes.

Una opción para cada momento del día El restaurante La Font de Palamós funciona a partir de las 9 de la mañana de martes a domingo, por lo que los desayunos y almuerzos se constituyen como una importante parte de la carta. En ese sentido, este local propone múltiples opciones para comenzar el día con energía. Cuenta con una carta de smoothies y zumos elaborados al momento, con fruta y verdura fresca. Además, se suma a la propuesta una selección de cafés, tés, batidos, tostadas y bowls, ideales para aportar energía a partir de ingredientes saludables y de calidad.

Más allá de la oferta para el desayuno, La Font Restaurant-Café plantea una carta especial de comidas y cenas que se compone por platos elaborados y variados con carne, pescado y opciones vegetarianas y veganas como, arroces y legumbres.

La combinación de sabores se funde con el acogedor estilo del espacio. Emplazado en un ambiente tranquilo y natural donde las plantas y los detalles son protagonistas, La Font Restaurant-Café propone un menú saludable con el que relajar la mente.

Propuestas sabrosas y saludables Llevar a cabo una dieta saludable y un estilo de vida sano es una lucha global para los consumidores. Encontrar propuestas que se adapten a los requerimientos que una persona por recomendación médica o decisión personal debe llevar, se dificulta en el mercado actual.

Consciente de eso, el equipo de La Font Restaurant Café se plantea como eje vertebral el cuidado de la salud física y mental. Escuchar al cuerpo y cuidar las intolerancias es parte del trabajo diario que se plasma en cada propuesta gastronómica.

Desde la frescura de sus alimentos hasta la musicalización de los espacios, siempre se trabaja para obtener recetas sanas sin sacrificar el sabor. De esta forma, el lugar se convierte en una de las opciones más destacadas de la gastronomía local, ya que la comida saludable en este restaurante de Palamós excede los límites de cada plato.

