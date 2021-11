Península Valdés, el encanto de las ballenas australes Comunicae

miércoles, 17 de noviembre de 2021, 12:03 h (CET) Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, esta Reserva Natural espera a los viajeros con la magia de las costas patagónicas y sus gigantes marinos, según el INPROTUR, organismo responsable de la promoción turística internacional de la Argentina. 4 mil kilómetros cuadrados de paisajes únicos que albergan uno de los principales reservorios de fauna marina del mundo Ballenas y orcas que recortan sus colas en el atardecer; miles de pingüinos, lobos y elefantes marinos que se congregan en sus playas, cientos de cormoranes que sobrevuelan los acantilados, delfines oscuros, maras, guanacos… es casi imposible enumerar cuántas especies conviven en Península Valdés, sobre las costas del mar patagónico, en la provincia de Chubut, Argentina.

Declarada uno de los Patrimonios de la Humanidad por la Unesco, Península Valdés es una de las reservas de fauna marina continental más importantes del mundo. Con 360 mil hectáreas, esta Reserva Natural sobre el Océano Atlántico forma el golfo Nuevo y el golfo San José.

En Península Valdés, la Ballena Franca Austral y sus ballenatos son las estrellas, sin embargo, no son las únicas. Los visitantes podrán disfrutar de su fauna donde posen la mirada: cielo, mar y tierra. Pingüinos, orcas, delfines oscuros, elefantes y lobos marinos, guanacos, choiques o ñandú, zorros y más de 180 especies de aves, entre otros, esperan a los viajeros para una experiencia de contemplación, descubrimiento y conexión con la naturaleza.

Las estrellas de la Península en Puerto Pirámides

La Ballena Franca Austral empieza a llegar a Península Valdés en junio y se retira a principios de diciembre. Durante esos meses, desde Puerto Pirámides, el único pueblo del área protegida, se pueden realizar los avistajes embarcados de Ballena Franca Austral. También se hacen avistajes en semisubmarinos y tours en 4x4. Sus playas y las variadas actividades náuticas que allí se practican son uno de los destinos favoritos en verano. Puerto Pirámides es el único centro de servicios básicos del área, cuenta con abastecimiento de combustible, alojamiento, actividades turísticas, servicios gastronómicos, y cajero automático. Es importante tener en cuenta el abastecimiento en este lugar si se desea recorrer la península.

Una colonia de Lobos Marinos de un pelo en Punta Pirámide

A tan sólo 2 kilómetros de Puerto Pirámides (camino de ripio), se encuentra Punta Pirámide. Se trata de una colonia de cría de lobo marino de un pelo que está dentro del área de reproducción de la Ballena Franca Austral. Esta colonia de lobos se aloja bajo un acantilado que cuenta con un mirador que ofrece una vista excepcional, especialmente en temporada de ballenas para poder observarlas en su medio natural. Cuando la marea está baja, se aprecian mejor los ejemplares.

Caleta Valdés y sus Pingüinos de Magallanes

Desde fines de septiembre hasta mediados de abril, los pingüinos de Magallanes llegan a Caleta Valdés para reproducirse. Esta formación geográfica extraordinaria se encuentra a 75 kilómetros de Puerto Pirámides, por camino de ripio. En el punto sur de la Caleta se ubica Punta Cantor, desde donde se puede ver un apostadero de elefantes marinos que llegan a las costas también para reproducirse y mudar de piel. Esta reserva cuenta con guardafaunas permanentes, baños públicos, cartelería informativa y senderos.

Punta Norte: Varamientos de orcas y Lobos Marinos de un pelo

Durante marzo y abril, las orcas realizan sus asombrosos varamientos intencionales y Punta Norte es el lugar ideal para el avistaje de ese espectáculo de la fauna marina patagónica. Punta Norte se encuentra a 50 Kilómetros de Caleta Valdés y a 79 de Puerto Pirámides, por camino de ripio. Es una colonia reproductiva de lobo marino de un pelo y apostadero de elefantes marinos. Esta reserva cuenta con carteles informativos en todas las zonas de acceso permitido, senderos, miradores y baños públicos. En este caso, se aprecian mejor los ejemplares y las orcas con marea alta.

También el cielo: Isla de los Pájaros

En Isla de los Pájaros se pueden ver muchas de las más de 180 especies de aves que habitan la Península. Si bien en primavera es cuando se ve mayor cantidad de aves en época de reproducción, en la Isla de los Pájaros hay actividad todo el año. En esta reserva también se encuentra una réplica de la capilla del fuerte San José, único asentamiento español en la Península. La isla de los Pájaros se encuentra a 5 kilómetros del Centro de Visitantes por camino de ripio. El atardecer es el momento ideal para disfrutar de la actividad de la fauna.

Centro de Visitantes Istmo Carlos Ameghino:

El Centro de Visitantes Istmo Carlos Ameghino se encuentra a 22 kilómetros del ingreso a Península Valdés. Es la parada obligada para informarse acerca de los atractivos que ofrece la Península. Allí, los visitantes cuentan con una muestra auto-guiada sobre Península Valdés. Es el punto de partida ideal para comenzar la aventura.

Información de Interés

Fechas en las que pueden avistarse las diferentes especies.

Temporada de Ballenas: junio a principios de diciembre.

Pingüinos: septiembre a abril.

Lobos Marinos: octubre a marzo.

Elefantes Marinos: septiembre a abril.

Orcas: octubre a abril.

Más información: https://www.argentina.travel?utm_source=medios&utm_medium=Origen&utm_campaign=espana&ut

