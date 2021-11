Feced Abogados, equipo de especialistas en el reclamo de tarjetas revolving Emprendedores de Hoy

Como instrumentos de crédito al consumo que han ganado mucho protagonismo en los últimos años, las tarjetas revolving se establecen para las entidades financieras que las emiten como una herramienta altamente lucrativa.

El uso de este tipo de tarjetas por parte de los usuarios puede hacerles acumular deudas e intereses que solo generan más gastos y que hacen entrar al consumidor en una espiral sin fin. En estos casos, lo mejor es acudir a expertos en leyes, sobre todo en la Ley de Segunda Oportunidad. En caso de que sea necesario hacer algún reclamo al banco, los abogados son los encargados de guiar cada paso y en Feced Abogados, el cliente podrá encontrar un gran equipo de profesionales del área, con numerosos años de experiencia en el sector y dispuestos a ayudar en cada parte del proceso.

¿Qué son las tarjetas revolving y cómo funcionan? Las tarjetas revolving son unas tarjetas de crédito que aplazan el pago de las compras y disposiciones de efectivo realizadas con ellas. Esto se hace de manera automática, por lo que el usuario puede hacer el pago de esos gastos de manera tranquila y en cómodos plazos. No es necesario poseer dinero en la cuenta asociada para poder utilizarla, ya que los gastos no se hacen efectivos inmediatamente. Sin embargo, este aplazamiento de los pagos incluye un interés, que debe ser cancelado en la fecha establecida.

Para devolver el dinero, hay dos opciones entre las que el usuario puede elegir. Una de ellas es pagar mensualmente un porcentaje del saldo pendiente. La cantidad la puede elegir la persona, siempre y cuando esté dentro del margen establecido por el banco al que pertenezca la tarjeta. La segunda opción es el pago fijo, con la que el usuario siempre debe pagar mensualmente una cantidad exacta. Para ambas se incluyen intereses y comisiones.

La importancia de contar con la ayuda de expertos Algunas veces, es necesario reclamar la devolución de importes cobrados de más en una tarjeta revolving. Este procedimiento también es conocido como índice de referencia de préstamos hipotecarios o IRPH. Se trata de un índice de tipos de interés de préstamos hipotecarios aplicado en España y para poder realizar este proceso de manera exitosa, lo más recomendable es acudir a los expertos en la Ley de Segunda Oportunidad de Feced Abogados.

Este equipo se encarga de acompañar a sus clientes en la realización de esta demanda, ofreciendo apoyo e información a cada momento. Entre las acciones que deben realizarse destacan la valoración de los importes que se pueden reclamar por los intereses cobrados de más. También se puede hacer la reclamación al banco o, de ser necesaria, la reclamación en tribunales. En cada uno de estos pasos, es importante la ayuda de este equipo de abogados.

Los abogados no solo ayudan en el momento de los reclamos, también pueden ofrecer asesoramiento sobre el uso de las tarjetas revolving. Feced Abogados es una de las mejores apuestas en España en cualquiera de los casos.

