miércoles, 17 de noviembre de 2021, 10:59 h (CET) La prestigiosa bodega jerezana refunde su savoir-farie elevando su icónico brandy Cardenal Mendoza a una nueva dimensión con Nebulis, un revolucionario brandy ahumado de producción limitada Con una visión innovadora dentro del tradicional mundo del brandy, Sánchez Romate Hnos. da la bienvenida a Nebulis (“de las nubes”, Latin).

El nombre proviene de las nubes de humo que se forman al tostar barricas de 250 litros con el sarmiento de sus viñas. Estas barricas se impregnan del aroma herbáceo y ahumado que le aporta el sarmiento. Una vez logrado el tostado, se rocían con Cardenal Mendoza Clásico de 15 años, para darle así el acabado deseado -Cask Finished-.

La elaboración de Cardenal Mendoza se inicia con las holandas más finas de vino y “Nebulis” completa el circulo al usar sarmiento en su proceso final. Para preservar íntegramente las características del brandy, “Nebulis” no ha tenido filtrado en frio.

El resultado es sorprendente. En nariz, se observa una evolución gradual ya que las notas suaves ahumadas iniciales ganan intensidad con el tiempo. En boca, el brandy se ensambla con notas picantes de tabaco fresco y el ahumado elegante del sarmiento, invitando a repetir.

“Nebulis” es un producto artesanal, de producción limitada y dirigido a los amantes de los brandies en particular y de los espirituosos en general, pero sobre todo es un brandy de jerez creado para todos aquellos que valoran y saben apreciar las suaves y elegantes notas ahumadas en su copa.

El servicio perfecto de este nuevo brandy de jerez es en copa, con hielo. Así podrán apreciarse a la perfección las sensaciones aromáticas y gustativas, que se intensifican en cada sorbo.

Cardenal Mendoza Nebulis: único, sorprendente y ahumado.

Sánchez Romate, más de 240 años de tradición

La luz y el aire de Andalucía, su clima, el sosiego de sus tierras, la calidez de su gente, son ingredientes únicos que dan forma a los tesoros de esta tierra. Desde el siglo XVIII, hace más de 240 años, Jerez de la Frontera es el lugar elegido por Romate para elaborar los mejores vinos y brandies del mundo.

Esta nueva edición del brandy Cardenal Mendoza Nebulis es la muestra del espíritu de la bodega, una mirada al futuro innovador sin olvidar sus raíces y tradiciones.

