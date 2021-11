DSR, Destino Uganda, Petits Detalls y Ruta De La Luz colaboran en un nuevo proyecto en Uganda Comunicae

miércoles, 17 de noviembre de 2021, 10:51 h (CET) La intención compartida es que esta nueva misión óptica, que ya tiene fecha para febrero de 2022, sea la primera de muchas en el país africano Dentistas Sobre Ruedas, Destino Uganda, Petits Detalls y la Fundación Cione Ruta de la Luz van a colaborar en una Campaña Optométrica que tendrá lugar en Uganda, en el año 2022, para lo que han suscrito un acuerdo de colaboración que todas las partes esperan poder mantener y renovar en el tiempo en sucesivas anualidades.

A comienzos del próximo año, durante el mes de febrero, se organizará conjuntamente una expedición de carácter Óptico-Optométrico para realizar revisiones visuales y seminarios de sensibilización a colectivos marginales, establecidos previamente por las dos asociaciones locales, Destino Uganda y Petits Detalls.

El objetivo del proyecto es el de proporcionar revisiones óptico-visuales, con la posterior entrega de gafas graduadas a personas sin recursos que de otra forma no podrían acceder a este servicio, dando comienzo con ello a una acción similar a otras anteriores que se han puesto en marcha en el continente africano, algunas incluso con la colaboración previa de DSR. A comienzos de 2021, la Fundacion Cione Ruta de la Luz y Dentistas Sobre Ruedas (DSR) propiciaron la donación de una óptica completa para su futura instalación en Missirah, una pequeña población situada al sur de Senegal, en la que desde 2012, DSR desarrolla el 'Proyecto Adama' de promoción de la salud.

“El de Senegal es un proyecto maduro, que va creciendo y que se ha convertido en un referente de la salud visual en la comarca. En este de Uganda, tenemos depositadas las mismas esperanzas de futuro”, afirma Ismael García Payá, presidente de la Fundación Cione Ruta de la Luz. Por su parte, Alfonso Jaume Campomar comenta: “La ilusión es la base de todo nuevo emprendimiento; así empezó todo en Senegal y con ese espíritu comenzamos esta nueva aventura en Uganda”.

De hecho, esta nueva colaboración nace de una entrañable experiencia previa que la coordinadora actual del área óptica de DSR y música, Myriam Portela, tuvo allá en el año 2015. Junto al también músico Basilio Camiña, ambos decidieron crear Destino Uganda para facilitar la integración social de niños huérfanos y de la calle a través del aprendizaje musical: “Nació de una conversación una tarde de verano, sentados en la arena de la playa de Canelas, en Galicia. Por aquel entonces todavía no sabíamos que pasaríamos tres meses de nuestras vidas en Iganga. Tres meses de clases de lenguaje, enseñarles a leer partituras para no tocar de memoria a base de repetir y repetir… de dictados, respiración, notas largas, entonación, ritmo, exámenes, audiciones… que cambiaron nuestras vidas” confiesa Myriam.

En el proyecto de Uganda, DSR será la encargada de elaborar el plan original y de buscar los voluntarios, mientras que Destino Uganda y Petits Detalls gestionarán de todos los permisos para poder trabajar en el país: entrada del material, visados y licencia temporal de trabajo si es necesaria. Asimismo, se encargarán de la organización de los colegios/entidades en los que se realizarán las revisiones. La Fundación Cione Ruta de la Luz, que ya había colaborado en otros proyectos con Petits Detalls durante los años 2018 y 2019, se encargará del suministro y montaje de las gafas recetadas durante la campaña y de la asistencia, en caso de ser necesaria, con el material preciso para realizar los exámenes visuales.

