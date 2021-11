La aceleradora SportBoost se une con Dubai Future Foundation y con la Federación de Fútbol de los Emiratos Árabes Unidos para desarrollar un programa que identifique el talento en el fútbol Comunicae

miércoles, 17 de noviembre de 2021, 10:11 h (CET) La UAE FA, Dubai Future Accelerators y SportBoost seleccionarán empresas que exploren conceptos innovadores e implementen programas que aborden la captación y uso de datos para hacer un seguimiento del desarrollo de los jóvenes talentos en el fútbol Dubai Future Accelerators (DFA) es una iniciativa de la Dubai Future Foundation (DFF) que junto a la Federación de Fútbol de los Emiratos Árabes Unidos (UAE FA) y a SportBoost, la aceleradora e incubadora para nuevas empresas deportivas, implementarán un novedoso programa que responderá a algunos de los desafíos más urgentes en la industria del fútbol para maximizar el impacto de las soluciones digitales.

El programa, que es co-dirigido por DFA y SportBoost, buscará empresas emergentes y emprendedores globales que aporten soluciones que permitan a la UAE FA y a los clubes de fútbol detectar, captar y desarrollar el talento de jóvenes futbolistas que en muchas ocasiones no son identificados. Las empresas trabajarán para implementar un programa piloto que demuestre cómo se pueden utilizar las tecnologías digitales para crear un mayor impacto al utilizar los datos y aplicarlos de manera eficiente.

Recientemente la UAE FA anunció el programa Vision of 2038 cuyo objetivo es registrar al menos 80.000 jugadores de fútbol para 2025 en los Emiratos Árabes Unidos, y más de 5.000 entrenadores y padres/madres. Las soluciones propuestas proporcionarán la capacidad a entrenadores, clubes y padres de establecer desafíos para involucrar a los futbolistas jóvenes, poner a prueba sus habilidades y recabar datos que apoyen la toma de decisiones.

El programa está abierto a empresas de todo el mundo. Los finalistas serán elegidos bajo un criterio de selección y se someterán a un proceso de evaluación integral. El programa se estructura en dos etapas. Una primera, que tendrá una duración de cuatro semanas, donde los proyectos preseleccionados trabajarán de manera virtual con la UAE FA para que se puedan comprender los problemas y proponer soluciones. Este primer paso concluirá con una ronda de pitching, con tres compañías seleccionadas que avanzarán hacia la siguiente fase. Ésta tendrá lugar en Dubai a principios del próximo año 2022. Las nuevas empresas se unirán a un programa totalmente patrocinado y sin coste durante seis semanas en Dubai, donde ejecutarán una prueba de concepto y un piloto de su propuesta.

Las startups ganadoras podrán aprovechar una serie de beneficios como la posibilidad de presentarse a otros clientes deportivos, inversores, terceros o el propio SportBoost, principales socios relevantes públicos y privados en los Emiratos Árabes Unidos. Para consolidar aún más su posición como parte del ecosistema de startups de los UAE, la DFA ofrecerá la oportunidad de acceder a varios espacios de trabajo creativos, conectarse con inversores regionales, acelerar el proceso de instalación en Dubai y unirse al ecosistema empresarial más dinámico de la región. Los ganadores también tendrán la oportunidad de estar presentes en el evento mundial “Globe Soccer Awards” que se llevará a cabo a finales del año 2021 en Dubai.

Para Khalfan Belhoul, CEO de Dubai Future Foundation: “La innovación a través de la colaboración es clave para construir una sociedad sólida y una economía competitiva. Sólo a través de enfoques innovadores, identificando soluciones que se pueden escalar y colaborando entre sectores y fronteras, podemos lograr un desarrollo integral. Consideramos que esta iniciativa es crucial para apoyar a nuestros talentosos deportistas y hacer que nuestro fútbol sea competitivo a nivel mundial. Al mismo tiempo, esta iniciativa dará un impulso a nuestro ecosistema emprendedor. También se ha referido a la estrategia Visión 2038 cuyo objetivo es impulsar la participación de los jóvenes para que tengan más oportunidades, desarrollar sus capacidades y aumentar el número total de jugadores registrados desde los 6.000 actuales hasta 80.000 para el año 2025. Con esta estrategia se garantizará el ascenso de la selección nacional en el ranking FIFA. “A través de este programa, DFF contribuirá directamente a estos objetivos al permitir que UAE FA, -entrenadores, equipos, gerentes y clubes- impulsen el interés en el fútbol entre los jóvenes locales y canalicen su entusiasmo y talento para forjar una posición para los UAE como una nación futbolística”, explica H.E. Belhoul.

Por parte de SportBoost, su fundador Iker Casillas indica que: “uno de mis principales objetivos en la vida es ayudar a los más jóvenes. Gracias al fútbol logré los mayores sueños que jamás podría imaginar. Por tanto, desarrollar una nueva plataforma y herramienta que pueda usarse en todo el mundo para ayudar al talento futbolístico a través de la innovación y el espíritu empresarial es realmente importante para SportBoost”.

Mohammed Abdullah Hazam Al Dhahei, Secretario General de la Asociación de Fútbol, expresó su ilusión por esta colaboración entre la Asociación de Fútbol y la Dubai Future Foundation, así como con SportBoost: “esta unión es un paso importante en el proceso de desarrollo del sector deportivo para involucrar a toda la sociedad deportiva, academias privadas, escuelas y partes interesadas en el fútbol para lograr los objetivos estratégicos de la Asociación de Fútbol. La Junta Directiva de la UAE FA, encabezada por el jeque Rashid bin Humaid Al Nuaimi, considera al panorama de la colaboración futbolística entre sus prioridades, ya que aprovechamos todas las posibilidades y recursos para crear un entorno avanzado liderado por los mejores talentos deportivos y oficiales que harán que el futuro del fútbol en Emiratos sea distinto en la región”, añade el Secretario General.

Para finalizar indica que "nuestra colaboración con SportBoost, representada por Iker Casillas, una de las leyendas del fútbol mundial y líder de los mejores campeonatos internacionales, entre los que destaca la Copa Mundial de la FIFA, es una prueba de que buscamos seleccionar las mejores entidades. Empresas que buscan desarrollar y mejorar el ecosistema de fútbol de los EAU, mediante el incremento de una base de datos de los actores interesados del fútbol que, a su vez, ayudan a guiarlos por el camino correcto a través de proyectos fluidos y competitivos para el futuro”.

Las solicitudes para entrar en el programa permanecerán abiertas hasta el 20 de noviembre de 2021. Las empresas interesadas que deseen participar en el desafío global y dar forma a soluciones para el futuro pueden registrarse ahora en

Link Registro: https://programs.dubaifuture.ae/programs/61668fe0f6d5c5003df41e3c

