Espit Chupitos Madrid-Sol es una opción que ofrece más de 600 chupitos en Madrid para disfrutar con amigos Emprendedores de Hoy

miércoles, 17 de noviembre de 2021, 09:30 h (CET)

Hoy en día, los chupitos son un clásico que no suele faltar en la mayoría de las fiestas. Estas bebidas alcohólicas, servidas en pequeños vasos y tomadas de un solo trago, son las protagonistas de muchos bares y discotecas.

En Madrid, la marca Espit Chupitos Madrid – Sol, una propuesta de Party Area Madrid, está revolucionando el mundo de la coctelería con sus más de 600 recetas para preparar cócteles originales. El objetivo de este local es convertir las reuniones de amigos en noches únicas, para que sus clientes disfruten de momentos y shows especiales.

Espit Chupitos Madrid – Sol, disfrutar de chupitos con amigos en Madrid Generalmente, las personas acuden a las fiestas, bares y discotecas a reunirse con sus amigos para disfrutar de un momento divertido y salir de la rutina. Una opción para hacer una salida diferente con amigos en Madrid es acudir a Espit Chupitos Madrid – Sol, un establecimiento que posee una carta con 600 tipos de chupitos para todos los gustos.

Entre sus opciones, se pueden encontrar diferentes precios y distintos sabores. Desde el famoso tequila y el Jägermeister hasta exclusivas y originales combinaciones como Látigo, Susana, Cremosa, Adiós Colega, etc. Por otro lado, la propuesta de Party Area Madrid, Espit Chupitos Madrid – Sol, se diferencia de su competencia por agregar a sus servicios shows con luces e incluso malabares. A su vez, el local está preparado para que los amigos disfruten juntos de música y un ambiente cómodo y moderno.

¿Qué otros servicios ofrece Espit Chupitos Madrid a sus clientes? Además de su gran variedad de chupitos y shows, esta marca ofrece un servicio de botella VIP a un precio especial, ideal para compartir con más personas, ya que incluye una botella de alcohol silver, gold o premium a elección de los consumidores y 10 refrescos. Los clientes también tendrán acceso a la zona reservada, para que puedan celebrar la fiesta de forma más íntima con su grupo.

Sin embargo, si lo que buscan es un evento privado, aquí también podrán reservarlo y celebrar con sus amigos una de las mejores fiestas.

Espit Chupitos Madrid – Sol es una opción para que los amigos disfruten juntos de una noche de chupitos, shows y música. Sus profesionales se esfuerzan por dar un servicio de primera, sorprendiendo a todos los asistentes con malabares, shows con luces y fuego y 600 chupitos exclusivos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.