Home Healthy Home o la importancia de limpiar sin productos nocivos

miércoles, 17 de noviembre de 2021, 08:00 h (CET)

La contaminación no solo se produce por el humo de los coches o de las fábricas, sino que también es común en los hogares. Según la Organización Mundial de la Salud,en los interiores de las viviendas los niveles de contaminación del aire pueden ser hasta cinco veces más elevados que en el exterior. Esto se debe a los residuos que quedan en el ambiente después de cocinar o limpiar.

Para vivir en un entorno sano y natural, Home Healthy Home dispone de una colección de productos de cuidado para el hogar fabricados en España, sostenibles por dentro y por fuera, y eficaces, que permiten llevar a cabo una limpieza natural sin compuestos químicos nocivos.

La contaminación del aire en el hogar resulta muy perjudicial para la salud Entre los elementos más contaminantes para el ambiente del hogar se encuentran los productos de limpieza, cuyo uso genera gran cantidad de sustancias nocivas. Según se indica en una publicación del Journal de la Sociedad Americana del Tórax (ATS Journal, por sus siglas en inglés), los productos de limpieza industriales pueden ser tan tóxicos como los cigarrillos. Por esta razón, la limpieza ecológica con los productos adecuados favorece a la salud de quienes habitan el hogar.

Asimismo, la contaminación puede prevenir de diversos elementos biológicos como los ácaros, el polen o las bacterias. Todos estos organismos microscópicos se pueden encontrar en el polvo, los muebles, las alfombras, las cortinas o los colchones, entre otros muebles habituales en cualquier hogar.

La limpieza ecológica y otras formas de vivir con un aire más sano Para descontaminar el hogar, no hay nada mejor que limpiar con los productos adecuados. Por eso, Home Healthy Home propone una alternativa natural y sana compuesta por jabones de lavandería, limpiadores, jabón de lavavajillas, perfumes para el hogar y otros productos libres de componentes químicos nocivos que, además, se comercializan en envases reciclables, reutilizables y con recargas.

No se debe olvidar la importancia de ventilar el ambiente al menos diez minutos al día, y la de las plantas a la hora de contribuir a purificar el aire; resulta fundamental evitar el uso de productos químicos, más allá de la limpieza. Por eso, los ambientadores y los insecticidas industriales deben sustituirse por otros naturales y ecológicos.

Por todo lo anterior, resulta indiscutible el beneficio que supone usar productos naturales como los que ofrece Home Healthy Home, que son respetuosos con el entorno y contribuyen a mejorar la calidad del aire que se respira en los hogares.

