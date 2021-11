micro:bit es la evolución de LEGO y Arduino para la enseñanza de Robótica Educativa Comunicae

miércoles, 17 de noviembre de 2021, 06:03 h (CET) Ya están disponibles kits de micro:bit con piezas de construcción compatibles con LEGO®, por lo que las escuelas pueden actualizar su material de robótica a unos precios muy asequibles De Lego a Arduino y finalmente micro:bit

La colaboración entre LEGO® y el lenguaje de programación Logo propició la aparición de los primeros robots educativos a finales de los años 90. Arduino recogió el testigo con mucho éxito, haciéndose muy popular en el sector educativo debido a su reducido precio.

En 2015, el auge de la enseñanza de robótica en las escuelas condujo a la creación de la tarjeta programable micro:bit. Una evolución de Arduino menfocada para la enseñanza, mucho más fácil de programar y compatible con la mayoría de dispositivos externos disponibles en el mercado.

micro:bit & piezas de construcción compatibles

Al ser Open Source, micro:bit permite a fabricantes de todo el mundo crear ampliaciones de todo tipo. Gracias a los nuevos kits de robótica compatibles con LEGO® y micro:bit, las escuelas pueden actualizar el material de robótica a unos precios muy asequibles mientras siguen aprovechando las piezas de construcción que ya disponían. De esta forma, los centros de formación pueden elegir los kits que mejor se adapten a sus planes formativos sin tener que ceñirse siempre a la misma marca.

Kits de ampliación para micro:bit compatibles con LEGO®

Wonder Kit

El kit de construcción Wonder incluye las piezas y motores necesarios para crear 20 proyectos diferentes. Su placa de expansión permite manejar 8 servos y 2 motores al mismo tiempo.

https://robotopia.es/kits-educativos/227-wonder-kit.html

PlanetX Sensor Pack

Los sensores PlanetX se montan fácilmente sobre estructuras de LEGO® y FischerTechnik. Están especialmente diseñados para las clases de robótica: son robustos y usan un sistema de identificación por colores para localizar sus bloques de código más fácilmente. Hay muchos disponibles, algunos tan interesantes como el Sensor de Gestos o módulo RFID.

https://robotopia.es/packs-de-ampliacion/232-planetx-sensor-pack.html

Ring:bit 6 in 1 Pack

Ring:bit Pack contiene 200 piezas compatibles con LEGO® y la electrónica necesaria para montar y programar 6 proyectos diferentes.

https://robotopia.es/kits-educativos/189-ringbit-6-in-1-pack.html

Inventor Kit para micro:bit

Inventor Kit contiene módulos electrónicos y piezas de construcción pensados para un uso sencillo e intuitivo. Su placa base permite conectar hasta 7 sensores, 4 servos y motores simultáneamente. Con el kit se pueden hacer 18 proyectos y es posible ampliarlo con más sensores PlanetX.

https://robotopia.es/kits-educativos/213-inventor-kit.html

Compatibilidad, el siguiente paso para la innovación en robótica educativa

La compatibilidad de los nuevos productos de robótica educativa dirigidos a las escuelas resulta fundamental para que éstas puedan renovar sus equipos de enseñanza aprovechando el material que ya disponen. La última ola de soluciones robóticas STEAM combina lo mejor de dos mundos: la electrónica potente de la plataforma micro:bit con piezas de construcción compatibles con LEGO®.

