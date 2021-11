Home Healthy Home, una de las primeras marcas españolas de jabones de lavandería naturales Emprendedores de Hoy

El uso de productos respetuosos con el medioambiente y el planeta es una costumbre que va en aumento; han dejado de ser algo meramente recomendable para convertirse en necesarios. Razón por la que cada vez son más los consumidores que buscan productos elaborados con ingredientes naturales, que sean inocuos para las personas y para el planeta.

Anticipándose a esta necesidad, Home Healthy Home ha desarrollado una línea de jabones de lavandería naturales fabricados en España destinados a proteger las fibras de la ropa, pero también a cuidar de la piel y del hogar. Para ello, sus detergentes ecológicos contienen solo ingredientes hipoalergénicos que, al ser también biodegradables, no suponen ningún impacto medioambiental.

Los detergentes ecológicos que no contienen químicos nocivos No hay información precisa sobre los productos químicos empleados en los detergentes comunes porque la ley no exige su publicidad. Tampoco se conocen los efectos de estos productos para la salud a medio y largo plazo. Sin embargo, sí se sabe que, de media, un detergente de lavandería común utiliza entre 30 y 50 ingredientes sintéticos para su fabricación, hasta un 80% de agua y es embotellado en bidones de plástico.

Los detergentes comunes, además, incluyen en su formulación conservantes, colorantes y tensioactivos sintéticos que pueden causar alergias. También contienen los conocidos como disruptores endocrinos, es decir, agentes que pueden alterar el funcionamiento de las hormonas y generar enfermedades. Al mismo tiempo, los componentes sintéticos que se liberan en el ambiente después de cada lavado ponen en peligro los ecosistemas acuáticos, mientras que los millones de bidones en los que se venden conforman montañas de plástico, cuyo reciclaje alcanza porcentajes aún muy pequeños.

Por el contrario, los detergentes naturales que presenta Home Healthy Home se elaboran con fórmulas hechas para que se comprendan. Simples, cortas y bien estudiadas, dando lugar a un producto biodegradable, hipoalergénico y sin elementos sintéticos en su composición. A ello se suma el uso exclusivamente de recipientes de vidrio o aluminio, reutilizables, reciclables y con recargas, con el objetivo de dejar a su paso la menor huella.

Los beneficios de los jabones de lavandería naturales y ecológicos Los jabones de lavandería naturales están diseñados para cuidar las fibras de la ropa, pero también la piel y el medioambiente. Para reducir la huella de carbono, todos los jabones de Home Healthy Home están formulados y fabricados artesanalmente en España.

Igualmente, la eficacia de los jabones naturales de Home Healthy Home no depende de una elevada temperatura del agua ni necesitan suavizante, lo que supone un importante ahorro.

