Psicopartner, grandes referentes en la terapia psicológica frente a la falta de deseo sexual

martes, 16 de noviembre de 2021, 17:58 h (CET)

Los especialistas recomiendan hacer terapia psicológica frente a la falta de deseo sexual, pues el sexo forma parte de la esencia del ser humano, y por ende, disfrutar de una vida sexual plena es imprescindible para lograr un bienestar integral. Cuando las personas presentan alguna disfunción o problema de tipo sexual, lo ideal es acudir a un especialista para determinar las causas.

Independientemente de que dicha falta de deseo sexual se esté produciendo por motivos de tipo físico, de manera muy probable se acabará convirtiendo en un trastorno psicológico, por lo cual lo más acertado es buscar atención psicológica lo antes posible. En Psicopartner es posible encontrar terapia psicológica de forma online y presencial.

¿Cuáles son las posibles causas de la falta de deseo sexual? El deseo sexual es un impulso que motiva a una persona a tener un encuentro íntimo con otro individuo, en búsqueda de contacto e interacción sexual.

La falta de deseo sexual se refiere al bajo nivel de interés en tener relaciones sexuales. Lo más común es que esta falta de deseo sexual suela estar acompañada de otro problema de tipo físico o psicológico, siendo un trastorno que puede afectar tanto a hombres como a mujeres, aunque las últimas lo padecen con mayor frecuencia.

Las causas de la falta de deseo sexual pueden ser físicas o psicológicas. Los motivos físicos suelen estar asociados a problemas hormonales y neuroendocrinos, alteraciones metabólicas, enfermedades crónicas o la ingesta de ciertos medicamentos. Por su parte, las causas psicológicas pueden ser problemas de pareja, ansiedad y estrés, algunas disfunciones sexuales como anorgasmia, vaginismo o disfunción eréctil, monotonía, entre otras.

La terapia psicológica frente a la falta de deseo sexual es lo más recomendable, además puede trabajarse a nivel individual o a través de terapia de pareja.

Tratar el Trastorno del Deseo Sexual Hipoactivo con Psicopartner El Trastorno del Deseo Sexual Hipoactivo o falta de deseo sexual puede ser de varios tipos. Existen personas que durante toda su vida han experimentado un deseo sexual muy bajo, con poca capacidad para tener fantasías sexuales y escasas conductas orientadas a interacción de este tipo, afectando especialmente a las mujeres.

Por otro lado, están aquellos casos que en circunstancias determinadas, experimentan una falta de deseo sexual. También existe la falta de deseo sexual generalizada, que afecta a aquellos que no sienten deseo sexual ni por su pareja ni por otra persona.

Por último, está el de tipo situacional, en el cual el individuo no tiene deseo sexual frente a su pareja, pero sí hacia otras personas.

Este sentimiento tiene un importante origen biológico, que comienza en la adolescencia con los cambios hormonales. Dependiendo de la cultura o de las enseñanzas que una persona pueda tener respecto a la sexualidad, habrá diferencias en la manera de vivir la misma. Las personas que se han desenvuelto en culturas donde hablar de sexo es un tabú, probablemente tendrán dificultades en la manera de experimentar las relaciones sexuales durante su adultez.

En Psicopartner ofrecen un servicio para tratar el Trastorno del Deseo Sexual Hipoactivo, donde se podrá aprovechar el conocimiento de los profesionales y se podrán encontrar las herramientas necesarias para restablecer el deseo sexual, encontrar nuevas formas de canalizar los estímulos sexuales y lograr una vida armónica en pareja. Para mayor información, se puede visitar su página web o contactar con el equipo de profesionales del centro a través de sus diferentes números telefónicos.

