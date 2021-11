Ayurveda Medicina Natural explica la importancia del masaje abhyanga en otoño Emprendedores de Hoy

martes, 16 de noviembre de 2021, 17:25 h (CET)

Conocida mundialmente como Ayurveda, la sabiduría milenaria de la terapia medicinal hindú abarca entre sus técnicas de sanación, relajación y conexión con el ser, la realización de masajes o automasajes que contribuyen a alcanzar la salud plena. Como uno de los más completos y reparadores, ideales para practicarlos en otoño, destaca el masaje Abhyanga.

Esto se debe a que usa temperaturas tibias en aceites esenciales y baños tan reparadores como recomendables para aliviar múltiples dolencias.

En Granada, la especialista en medicina Ayurveda, Lola Peña, aplica este tipo de terapia que define como “una hermosa práctica que ayuda a equilibrar los doshas (energías o humores biológicos)”.

Relajación y sanación de todo el organismo con Abhyanga Lola se ha dedicado a promover, desde su centro de atención terapéutico Ayurveda Medicina Natural, esta medicina hindú como una técnica sanadora, a través de los alimentos, la meditación y otra acciones liberadoras de bloqueos energéticos. Además de esto, la terapeuta ha logrado expandir su sabiduría a través de la web con sesiones y consultas vía online, así como también con su tienda virtual Sayonicare que define como un lugar de “compras sostenibles para la mujer consciente”.

Como un procedimiento que Lola Peña recomienda para incorporar a la rutina diaria, el Abhyanga consiste en aplicar aceite tibio, con hierbas o sin ellas, masajeando el cuerpo en dirección del crecimiento del pelo y en el sentido de las agujas del reloj, antes de bañarse. Aunque lo recomendable es que este masaje dure de entre 15 a 45 minutos, dependiendo del área corporal que se aborde, Lola advierte que, en caso de disponer de poco tiempo, hacerlo por algunos minutos en casa traerá increíbles beneficios para la piel.

Con mezclas de aceites naturales, adecuadas para cada dosha, entendidos como fuerzas primarias responsables de nuestro cuerpo y mente: “Vata, Pitta y Kapha”, Lola ofrece el masaje Abhyanga como una manera de “darle un poco de amor extra a tu cuerpo”. Asimismo, destaca que en sánscrito, la palabra Sneha significa “aceite” y también “amor”. Una vez culminada la sesión, la persona debe tomar una ducha tibia, que abrirá los poros para que el aceite penetre mucho más en los tejidos.

Antes de recomendar el tipo de aceite y la zona a recibir el masaje, Lola evalúa a cada persona según su constitución natal, estilo de vida y alimentación y recomienda qué dosha es necesario equilibrar. Eso no solo se lleva a cabo con el masaje, sino también a través de la desintoxicación del organismo, con énfasis en su digestión, desde donde parte la cura de enfermedades de la piel, alergias, desequilibrios hormonales e inmunológicos, diabetes, entre muchas otras.

Las ventajas del masaje Abhyanga El masaje Abhyanga aumenta la longevidad, hidrata y nutre el cuerpo, dándole suavidad y brillo a la piel, aumenta la circulación, regula los patrones de sueño, devuelve tono y vigor a los músculos, ayuda a reducir las arrugas faciales y hace que el cabello crezca. Asimismo, aplicado en los pies, alivia la rigidez, la aspereza y el entumecimiento de los mismos.

En otoño, esta terapia da calor al cuerpo y lo prepara para las corrientes más frías que se aproximan, ayudando a que las articulaciones estén más fuertes y puedan resistir bajas temperaturas de la mejor manera.

Por su intensidad, el tratamiento Abhyanga, conocido como “masaje ayurvédico total”, no está recomendado en el embarazo ni durante el ciclo menstrual, tampoco si se tienen heridas abiertas o áreas hinchadas y masas en el cuerpo. Igualmente, se debe evitar al tener fiebre o gripe y dos horas después de comer.

Lola Peña espera en su centro de salud a las personas que deseen experimentar sanación y plenitud a través del masaje Abhyanga, una herramienta de la terapia Ayurveda que beneficia la salud física y emocional a través de agradables sensaciones.

