La Ribereña es un punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado que ofrece décimos online

martes, 16 de noviembre de 2021, 16:47 h (CET)

Como todos los años, se realizará el 22 de diciembre uno de los sorteos más populares de España: la Lotería de Navidad.

Desde hace meses, Loterías y Apuestas del Estado ha puesto a la venta 172 millones de décimos para poder repartir 2.408 millones de euros en premios. El primer premio es de 400.000 euros por cada uno de ellos, el segundo dota de 125.000 euros a cada décimo, mientras que la recompensa del tercero es de 50.000 euros.

Para adquirirlos cada vez más españoles optan por recurrir a la compra online en los puntos oficiales de venta de lotería, como La Ribereña. A través su página web se pueden comprar números para este y otros sorteos habituales.

La Lotería de Navidad ahora se puede comprar online sin costes adicionales La Ribereña es un punto oficial de venta de Loterías y Apuestas del Estado que ofrece décimos de forma online desde su página web. Gracias a esta, el cliente puede adquirir los números que desee sin salir de casa y sin ningún tipo de comisión ni cargo adicional.

Para comprarlos, la persona solo tiene que entrar en el sitio web de La Ribereña, completar un formulario con datos de información personal básicos y activar la cuenta a través de una confirmación que se envía por email. Después de este paso, el cliente puede comenzar a jugar.

Para pagar los décimos que se compren hay distintas opciones. En primer lugar, se puede acreditar saldo virtual en la cuenta para jugar con mayor comodidad y no tener que pagar cada vez que se apueste. Por otro lado, otra opción es el pago con tarjeta, el cual se realiza en segundos y es completamente seguro. Por último, se pueden realizar transferencias bancarias para el pago de los décimos de Navidad u otros juegos que ofrece La Ribereña. En este caso, el pedido queda en espera hasta que se confirme la transferencia, un proceso que puede tardar entre uno y tres días.

Un proceso de compra rápido y seguro En el caso del sorteo de Navidad de Loterías y Apuestas del Estado, las personas que adquieren el décimo online reciben un certificado inviolable y firmado electrónicamente que acredita al comprador como propietario. Tanto los décimos como el certificado de propiedad se guardan en la cuenta personal de cada usuario en la página web para que no se extravíen y quede constancia de la compra.

Cuando se celebra el sorteo, los ganadores reciben los premios en su cuenta personal, los cuales se pueden transferir a una cuenta bancaria de su propiedad cuando lo deseen. Asimismo, el sistema de juego online no tiene ningún gasto de envío, es completamente seguro y el cliente no corre riesgos.

En conclusión, una forma práctica de adquirir uno o varios décimos para el sorteo navideño de Loterías y Apuestas del Estado es a través de un punto oficial de venta como La Ribereña, que brinda un servicio seguro y sin costes adicionales online.

