SOLARAYS presenta los módulos solares que triplican la eficacia energética con un coste reducido

martes, 16 de noviembre de 2021, 16:23 h (CET) Los módulos SOLARAYS acaban de ser seleccionados por el jurado de la feria de energía GENERA 2021, entre los doce proyectos pioneros de las energías renovables y la eficiencia energética que formarán parte de la Galería de la innovación del certamen ferial que se celebra del 16 al 18 de noviembre en IFEMA Diez años después del registro de la primera patente de su módulo solar, la compañía SOLAR AVANCES Y SISTEMAS DE ENERGIA (SOLARAYS), ha presentado esta mañana en la feria GENERA que se celebra en IFEMA, un sistema inteligente de generación de energía eléctrica y térmica con células solares que triplican la eficacia y son un 50% más económicas que las placas convencionales de silicio, ya que siguen el movimiento heliotrópico del sol sin necesidad de motorización ni electricidad.

La nueva tecnología que presenta SOLARAYS, y que ha sido seleccionada en la Galería de la Innovación de la feria GENERA, sigue el movimiento del sol gracias a la expansión termodinámica de unos gases internos (sin necesidad de motores ni consumo eléctrico), e incorporan células solares de unión múltiple utilizadas habitualmente en satélites, con las que obtienen más de un 33% de eficiencia eléctrica y un 72% de eficiencia combinadas -eléctrica y térmica-, lo que permite ahorrar hasta un 75% en la factura de consumo de energía.

Esta tecnología, según el inventor y CEO de la empresa, Jaime Caselles, puede producir energía eléctrica y térmica hasta 90º tanto para uso doméstico como para servicios o industrias (ACS, climatización de inmuebles y piscinas, tratamientos térmicos en industrias, etc), y aumenta más de un 30% la energía generada por paneles convencionales de silicio gracias a la generación de energía estable y continua a la máxima potencia frente a los picos de potencia aislados de los sistemas fotovoltaicos.

Además, los módulos SOLARAYS son un 50% más livianos que los sistemas de generación eléctrica y térmica, ya que no necesitan instalaciones diferenciadas, y ocupan mucha menos superficie para generar los mismos kWh. Gracias a su menor peso y a la personalización de sus colores y estructuras, se puede instalar sobre cualquier tipo de superficie (hospitales, colegios, piscinas, edificios, viviendas, naves industriales, etc…), reduciendo el impacto visual y añadiendo el valor añadido del diseño.

La nueva energía renovable ultra-eficiente utiliza componentes europeos y reciclables, y ha sido desarrollada junto al Instituto de la Energía Solar de Madrid, el Centro Tecnológico del Plástico de Andalucía, y las empresas Solar Added Value, Sindetec y Teknia, en un claro ejemplo de colaboración publico-privada.

SOLARAYS inicia de esta forma la comercialización de sus módulos entre clientes que apuesten por las energías renovables y den valor al diseño. En una primera fase, la empresa va a centrar sus esfuerzos en la instalación de sus módulos en toda España y especialmente en la costa mediterránea, pero ya ha iniciado contactos internacionales para la promoción en EEUU y Latinoamérica.

Los proyectos seleccionados fueron los presentados por ALUSIN SOLAR, AMPERE ENERGIA, BEE PLANET FACTORY, DAHUA IBERIA, FRONIUS, GFM, IMDEA, LA ESCANDELLA, LONE LIGHT HOUSE, TURBO ENERGY, TECHNO SUN y SOLARAYS, de SOLAR AVANCES Y SISTEMAS DE ENERGIA, S.L. Y, como comunicó el jurado, “se valoró el Grado de innovación, la eficiencia energética, la aplicabilidad, y el factor estratégico, es decir, la capacidad de influir positivamente en el desarrollo de las energías renovables y de la eficiencia energética".

Asimismo y por primera vez, se acordó distinguir con mención especial aquellos de los proyectos admitidos que obtuvieron una mayor valoración por parte del Jurado como fueron las Baterías de 2ª Vida, de Bee Planet Factory; el Sistema Solar Fotovoltáico de La Escandella, y los módulos SOLARAYS.

