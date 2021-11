Los expertos en analítica se posicionan como imprescindibles en todas las empresas

Independientemente de su tamaño, tanto grandes empresas como pymes que quieran tener éxito deben contar con profesionales capaces de tomar decisiones en base a resultados reales, según The Valley Formarse en disciplinas tecnológicas es una necesidad inminente para los profesionales que quieran tener éxito en el nuevo entorno. Big Data, inteligencia artificial o Machine Learning, son tan solo algunas de las tecnologías que actualmente están revolucionando los métodos y procesos en la empresa pues permiten realizar un trabajo más eficiente y productivo con menores costes y tiempo. Algo especialmente relevante en el ecosistema de startups y pymes donde la optimización de la productividad y la eficiencia del trabajo es una de las prioridades. En este sentido, formarse en Data Science y Big Data Analytics supone una gran ventaja para aquellos expertos que quieran potenciar sus perfiles y destacar en un entorno laboral muy competitivo.

“Sea cual sea el campo o sector de trabajo, los profesionales que cuenten con capacidades digitales y conocimientos tecnológicos serán más relevantes en el nuevo entorno laboral, sobre todo, teniendo en cuenta la aceleración de la digitalización generada por la pandemia”, explica Juan Luis Moreno, Chief Innovation Officer en The Valley. En este sentido, y en línea con su compromiso por impulsar la economía digital a través de la formación, The Valley, en conjunto con Palladium Hotel Group y Aplazame, ha lanzado su propio “Next Generation Plan”, un programa de becas que busca potenciar a diversos colectivos como las mujeres, con la beca Next Generation Woman, los mayores de 50 años, con Next Generation Silver Surfers, o la beca Digital Employees, para ayudar a los mayores de 35 a reinventarse en la economía digital. Además, este proyecto incluye facilidades de financiación y una serie de medidas flexibles que se adaptan a la situación de cada alumno.

Entre los perfiles tech, el Data Scientist es uno de los más demandados, habiendo aumentado por cinco su demanda en los últimos 3 años. Y es que poder tomar decisiones basadas en resultados, identificar oportunidades de innovación o utilizar el dato como un activo de negocio, son estrategias claves que deben llevar a cabo tanto grandes empresas como pymes para lograr mejores resultados. Pero para ello, es imprescindible contar con expertos capaces de poner en marcha estas acciones. Así, los profesionales que se formen en esta disciplina no solo tendrán mayores oportunidades a nivel de empleo, sino también muchas otras ventajas. Los expertos de The Valley lo explican:

- Desarrollo y mejora de la capacidad analítica: el día a día de los perfiles especializados en la ciencia de datos incluye plantearse los problemas desde diversas perspectivas para analizar qué opciones son posibles y elegir la más adecuada, definir y seguir procesos estructurados para resolver problemas, identificar oportunidades de innovación, aprovechar datos para optimizar estrategias de negocio, automatizar procesos y lograr mejores resultados. Todas estas tareas, hechas a diario, ayudan a los profesionales a mejorar su capacidad de reflexión y analítica, algo clave tanto en el ámbito profesional como en el laboral.

- Capacidad de trabajar de forma más productiva, eficiente y eficaz: uno de los objetivos de esta disciplina es aprovechar al máximo la información que ofrece el análisis de datos. Por ello, para desempeñar de la forma óptima posible su trabajo, los expertos de datos deben estar en constante formación para poder estar al día con los modelos de negocio y metodologías de trabajo innovadoras como Agile, Design Thinking o Lean, además de los nuevos modelos de cultura, organización y liderazgo, que les permitirán trabajar de la forma más eficiente posible para lograr sus objetivos.

- Más dotes de liderazgo y trabajo en equipo: la capacidad analítica y el enfoque multidisciplinar que caracteriza a estos perfiles es un punto a favor a la hora de liderar equipos y trabajar con expertos de otras áreas. Se trata de profesionales meticulosos, detallistas y con buenas capacidades para el liderazgo y el trabajo en equipo. Suelen tener los procesos estructurados y tomar decisiones basadas en datos y resultados reales, algo que también reduce el margen de error a la hora de tomar decisiones y disminuye en gran manera la posibilidad de problemas o dificultades en el trabajo en equipo.

- Más empleo, ascensos y salarios competitivos: aprovechar los datos es una prioridad cada vez mayor para las empresas. De ahí que los perfiles expertos en Data Science tengan cada vez más protagonismo y demanda, sobre todo teniendo en cuenta el valor añadido que aportan a las empresas gracias a su capacidad de optimizar los procesos de trabajo y generar soluciones innovadoras aplicadas al negocio. Por ello, estos perfiles suelen encontrar más facilidades a la hora de negociar salarios o conseguir ascensos dentro de la empresa.

- La innovación como parte de su ADN: una de las principales funciones de los profesionales analíticos es generar soluciones innovadoras para mejorar el negocio e impulsar cambios en los procesos, productos y servicios. En este sentido, la integración de tecnologías en los procesos de trabajo ha revolucionado el panorama laboral abriendo nuevas posibilidades para aplicar la innovación en el negocio, como por ejemplo a través del desarrollo de modelos de inteligencia artificial que ayuden a resolver problemas y/o convertirlos en productos que generen un impacto real en las personas, empresas y la sociedad.