Polaris Data presenta uno de sus casos de éxito en la implementación de un Plan de Igualdad empresarial

martes, 16 de noviembre de 2021, 15:47 h (CET) Irene Traslaviña, responsable de proyectos de implementación de Planes de Igualdad en Polaris Data, explica que "nos dimos cuenta de la inquietud que tenía el personal respecto al desconocimiento de las propuestas anteriores que la empresa había instaurado en materia de igualdad" La implementación de los Planes de Igualdad será realidad en poco tiempo para las empresas de más de 50 trabajadores, concretamente partir del mes de marzo de 2022, tal y como lo establece la legislación vigente

Polaris Data, empresa experta en la gestión e implementación de los Planes de Igualdad, se ha dado cuenta de los innumerables aspectos positivos surgidos por parte del personal de un centro de formación con el Plan de Igualdad recién establecido.

En primer lugar, Polaris Data recopiló información mediante encuestas y entrevistas para obtener una visión inicial de la situación de los trabajadores del centro.

Irene Traslaviña, responsable de proyectos de implementación de Planes de Igualdad en Polaris Data, explica que “nos dimos cuenta de la inquietud que tenía el personal respecto al desconocimiento de las propuestas anteriores que la empresa había instaurado en materia de igualdad”.

Este hecho era el resultado de la asidua rotación del personal en los últimos años. No obstante, ahora al sentirse partícipes con el establecimiento del nuevo plan valoran positivamente el conocer en qué consisten las nuevas directrices en materia de igualdad.

En segundo lugar, los resultados obtenidos del diagnóstico inicial eran positivos. Sin indicios graves en el ámbito de la desigualdad laboral, ni en la retributiva, ni en la discriminación laboral.

Aún así en los resultados de la recopilación de la información, los trabajadores mostraban una gran preocupación respecto a la discriminación de género tanto en el ámbito profesional como en otros.

“Este hecho permitió poner el foco en problemas que en un principio no serían tan visibles y que se trabajaron con el personal en la formación realizada, después de aportar los resultados del Plan de Igualdad”, afirma Irene.

En esta formación se trataron aspectos como el lenguaje no sexista en las comunicaciones, el concepto del techo de cristal, sectores feminizados y masculinizados en el caso de la formación, medidas positivas de conciliación, entre otros muchos.

Polaris Data asegura que una de las claves para el éxito de los Planes de Igualdad es la implicación del personal de la empresa.

“Es positivo encontrar una buena respuesta por parte de los miembros de la empresa ya que el plan implementado no queda sólo en un documento sino que se trabaja y se evalúa con los miembros de los diferentes departamentos y posiciones”, asegura el equipo experto de Polaris Data.

Por último, en las otras áreas en que se han encontrado algunas carencias, como comunicación interna, selección, conciliación. Se han elaborado varios protocolos para poder facilitar nuevas conductas y procedimientos. Con el objetivo de resolver las cuestiones concretas que sean más positivas y cuidadosas en materia de igualdad y que puedan estar al alcance de los trabajadores de la empresa.

Polaris Data ofrece un servicio integral y garantiza la rapidez de respuesta para implementar Planes de Igualdad en la mayor brevedad posible.

“Además, cuando hay casos de éxito como el de este centro de formación nos sentimos doblemente satisfechos tanto por la confianza de la empresa como la nuestra por hacer el trabajo bien hecho”, concluye Irene Traslaviña.

