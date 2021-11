Las ventajas de realizar un tour virtual de las oficinas con Martins Things Emprendedores de Hoy

martes, 16 de noviembre de 2021

Las empresas necesitan adoptar nuevas estrategias para captar la atención de su público, ya que hoy en día las personas están muy inmersas en el mundo digital. En ese sentido, una experiencia sensorial única que genera curiosidad en los usuarios son las visitas virtuales.

Martins Things es una compañía española especializada en tour virtual que explica las ventajas de aplicar esta herramienta para mostrar las oficinas de una empresa de forma detallada. Martín Gómez es el empresario y emprendedor que está detrás de este joven negocio. La organización ofrece la exploración en tres dimensiones de cualquier inmueble e imágenes realistas que le dan una idea precisa al visitante de las dimensiones y la distribución de los espacios.

¿Cómo funciona la tecnología de los tours virtuales? Un tour virtual es la recreación de un paisaje, un espacio o un entorno en el que el visitante puede desplazarse libremente e incluso interactuar. Los creadores se valen de imágenes tomadas en 360 grados para generar una experiencia totalmente inmersiva mediante escáneres en lugar de simples cámaras fotográficas.

Martins Things utiliza el programa Matterport para diseñar piezas de marketing inmersivo que impactan positivamente en la gente. Los recorridos virtuales poseen una serie de herramientas que permiten a los usuarios interactuar con los espacios para indagar en sus detalles.

Estas herramientas de marketingsonsumamente versátiles y sus contenidos pueden colgarse en plataformas 2.0, disponibles las 24 horas todos los días. Sus aplicaciones son muy variadas y no solo sirven para vender propiedades o destinos turísticos, sino que también son adecuadas para diseñar programas de evacuación o formación.

La experiencia de tour virtual en las oficinas Para Martins Things, un tour virtual es la evolución de la fotografía para dimensionar un espacio determinado. Su experiencia le ha permitido valorar que este tipo de contenidos se viralizan con rapidez y obtienen un mayor impacto.

Utilizar un tour virtual a la hora de mostrar las oficinas ofrece ventajas importantes para dar a conocer aspectos de este tipo de propiedades. Esta tecnología da la oportunidad a los visitantes de ver el negocio antes de visitarlo, cosa que fomenta el vínculo con las personas y repercute en un mayor número de visitas.

El equipo de Martins Things no solo escanea un espacio y crea un plano en tercera dimensión, realista y en alta definición, sino que va más allá colocando los negocios en la plataforma Google Street View. Esto permite a las empresas aparecer en los mapas de Google, obteniendo así una mayor visibilidad.

