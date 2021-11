Avanza Fibra regala un jamón de Guijuelo al contratar sus tarifas de internet y móvil Comunicae

martes, 16 de noviembre de 2021, 15:35 h (CET) Se vuelve a poner en marcha esta campaña tras el éxito del año pasado en el que se repartieron 2000 jamones. La operadora cuenta con las tarifas más baratas del mercado de las telecomunicaciones en fibra óptica simétrica, móvil y paquetes combinados. David de Gea, CEO Grupo Avanza: "Avanza Fibra es el operador con el que el cliente crea su plan a medida sin necesidad de que se lleve productos que no necesita" “¡Y un jamón!” es la original campaña que Avanza Fibra pone en marcha esta semana y hasta fin de existencias. La operadora de referencia del Levante español, regala un jamón serrano Gran Reserva de Guijuelo al contratar sus tarifas de internet fibra óptica simétrica –con velocidades de 600Mb y 1000Mb- más líneas móviles con llamadas ilimitadas y datos. David de Gea, CEO del Grupo Avanza explica que “volvemos a poner en marcha esta promoción que tanto éxito tuvo el año pasado y en la que repartimos 2000 jamones. Una campaña que se adelanta al Black Friday y a la Navidad con un producto que le viene muy bien a muchas familias para las próximas fechas navideñas y con la que además consigue un ahorro importante con cualquiera de las tarifas que contrate respecto al resto de operadores”.

En este sentido, Avanza Fibra cuenta actualmente con las tarifas más baratas del mercado de las telecomunicaciones en líneas móviles sin permanencia y con la creación de nuevos paquetes convergentes de internet y móvil. “Ningún operador ofrece actualmente internet fibra óptica con velocidad de 1000Mb simétricos y dos líneas móviles con todo ilimitado –llamadas y datos- por 50 euros al mes (IVA incluido) o llevarte gratis una línea móvil con ilimitadas y 5GB al contratar la fibra simétrica por 25 euros/mes”, según palabras de De Gea.

La operadora -con presencia en Madrid, Almería, Región de Murcia, Alicante, Valencia y Albacete- basa su política de venta en la libertad del consumidor para elegir los servicios que realmente necesita. “Avanza Fibra es el operador con el que el cliente crea su plan a medida sin necesidad de que se lleve productos que no necesita solo porque estén paquetizados” afirma el CEO del Grupo Avanza.

GRUPO AVANZA, operador de internet fibra, OMV (Operador Móvil Virtual) e ingeniería de telecomunicaciones especializado en despliegue de Fibra Óptica. Actualmente cuenta con una cobertura de más de 90 redes propias de FTTH en Madrid, Almería, Murcia, Alicante, Valencia y Albacete, y 50 tiendas de venta directa además de un canal de distribución con su marca AVANZA FIBRA.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.