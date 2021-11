PERROBUENO es una guardería de día para perros que ofrece educación canina Emprendedores de Hoy

martes, 16 de noviembre de 2021, 15:20 h (CET)

El entrenador Ezequiel Dello Russo dirige el programa de educación canina de la guardería de día para perros PERROBUENO. Ezequiel es un profesional que dicta clases exclusivamente a domicilio para obtener mejores resultados y ofrecer a las mascotas un servicio mucho más integral.

El entrenador acumula una experiencia de más de 25 años en varios países del mundo y ahora se ha unido a la marca PERROBUENO. La intención de esto es acompañar a los perros en todas sus fases de la vida y ayudar a las personas a educar a su mascota.

Los perros que han tenido una educación, preferiblemente desde una edad temprana, son animales que sufren menos estrés y ansiedad ante las distintas situaciones que deben enfrentar. Esto es algo beneficioso cuando experimentan las realidades cambiantes típicas en la vida de las familias, como mudanzas o la ausencia de algún integrante.

Los perros educados también se saben comportar cuando se quedan solos en la casa. Si sus dueños tienen que trabajar o salir por algún imprevisto, las mascotas entrenadas encuentran formas de ocupar su tiempo. Otra ventaja es que tienden a ladrar menos por situaciones habituales, lo cual es muy conveniente cuando viven en un entorno con ruido.

A su vez, estos animales se adaptan mejor a su entorno y se relacionan de manera ventajosa con otros perros. También comprenden mejor a los seres humanos que no son sus dueños, por lo que resultan ser menos desconfiados y menos agresivos.

Educación canina a domicilio PERROBUENO brinda a los dueños de mascotas una excelente ventaja, puesto que las clases son exclusivamente a domicilio. Las personas pueden acordar directamente con el profesor el día y horario para las sesiones. De esta manera, se pueden adaptar estas actividades al itinerario de la familia y al momento en que la mascota y sus dueños tienen mejor disposición.

Ezequiel Dello Russo es un entrenador que ofrece sesiones totalmente personalizadas, adaptadas a la forma de ser de cada mascota y a sus necesidades. PERROBUENO no brinda un programa rígido, sino un proceso en el que participan la mascota, su dueño y el entrenador. Las personas tienen la oportunidad de vivir el progreso del perro y conocerlo mejor.

Se trata de un método educativo canino con efectividad comprobada y que está basado en estudios científicos. Incluye una valoración inicial, formación a medida, ejercicios en situaciones reales y asistencia telefónica durante todo el programa. Cada dueño tendrá la posibilidad de desarrollar todo el potencial en la relación que tiene con su mascota.

