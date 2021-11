Sportalis®, el portal para la búsqueda de empleo para profesionales y empresas del sector deportivo

El deporte y la educación física se constituyen como prácticas que ayudan a las personas a relajarse, ganar más energía, mantener un buen nivel físico y una buena salud, etc. En la actualidad, muchos profesionales deportivos y entrenadores buscan ofertas de trabajo relacionadas con su sector.

Es aquí donde son útiles los servicios de Sportalis®, un portal que ofrece todas las herramientas digitales necesarias para encontrar empleo deportivo en internet. Esto sirve de gran ayuda tanto para los profesionales que buscan empleo como para las empresas que quieren contratar a un excelente entrenador.

Encontrar empleo en el ámbito del deporte En la actualidad, la tecnología está generando grandes beneficios para el sector del deporte y para los profesionales que buscan ser reconocidos a nivel nacional e internacional. Sportalis® es una compañía que dispone de una plataforma online para la búsqueda de empleo deportivo. Para lograrlo, conecta a personas y empresas de todo el mundo con expertos en las áreas de deporte y educación física para facilitar a ambos la búsqueda de oportunidades.

Por un lado, entrenadores e instructores europeos tienen la oportunidad de encontrar empleo en los sectores del deporte, el ejercicio físico, la salud, el ocio y el tiempo libre. Además, gracias a los sistemas de comentarios y valoraciones del portal, estos tienen mayores posibilidades de conseguir ser elegidos por una importante compañía. Por otra parte, las empresas y personas pueden ver en Sportalis® cada una de las cualidades, certificaciones y reseñas de los profesionales. De esta manera, pueden determinar quién será el candidato ideal para aportarles los mejores resultados.

Las características diferenciales de Sportalis® Sportalis® es una base de datos reconocida en Europa gracias a sus exigencias y requisitos para que un profesional del deporte. Entre estos requisitos se encuentran las cualificaciones y certificaciones o titulaciones que pasan por un riguroso proceso de validez y autenticidad. De esta manera, las empresas y personas que buscan a entrenadores, instructores y monitores deportivos profesionales pueden confiar plenamente en sus servicios online.

Además de esto, Sportalis® cuenta con un apartado destinado a ofrecer soluciones digitales para los centros de formación que desean expandirse en el mundo online. Ya sea una academia, asociación o federación deportiva, Sportalis® da la oportunidad de contactar con alumnos de toda Europa que buscan cursos de fitness, salud, ocio, etc. Además, los centros de formación publicados en Sportalis® se convierten en socios de la EAFAS (European Association of Fitness, Aerobics and Sports).

Sportalis® es el nuevo portal online que facilita a los profesionales del deporte la búsqueda de empleo en su sector. Además, brinda a empresas y personas un espacio ideal para que encuentren el entrenador o instructor que desean en su equipo.