En el año de su 40 aniversario, Premium PSU alcanza su récord histórico en ventas

martes, 16 de noviembre de 2021, 12:48 h (CET) La compañía líder en electrónica de potencia factura 13 millones de euros en 2021 y demuestra su capacidad de anticipación en un contexto global marcado por la escasez de semiconductores. La empresa, que este año celebra su 40 aniversario, prioriza las soluciones customizadas y la homologación inmediata de segundas opciones en componentes como estrategia para asegurar el suministro de soluciones En un año que marcará el sector de la electrónica debido al desabastecimiento global de semiconductores y la intermitencia en la cadena de suministro, Premium PSU, compañía con sede en Barcelona y 40 años de experiencia en el desarrollo de sistemas de conversión de energía, ha dado respuesta al sector alcanzando un récord histórico en ventas.

Con un crecimiento del 20% en 2021, la empresa demuestra su capacidad de anticipación en un complicado contexto global a través de las soluciones a medida y la homologación ágil de segundas opciones de componentes. De esta forma han conseguido mantener el plazo medio de entrega en 14 semanas frente al plazo estándar del mercado, que en muchos casos ha incrementado hasta las 46 semanas.

La centralización ha sido también otra de las claves del éxito. Con ella, Premium PSU consigue pleno control sobre el proceso y los estándares de calidad, puesto que el diseño y la fabricación se realizan íntegramente desde Barcelona, en unas instalaciones de más de 3.500 m2. En ellas, Premium PSU dispone de la última tecnología en instrumentación: cámara semianecoica para llevar a cabo EMCs y cámaras climáticas, que permiten que un equipo de más de 100 personas, la mayoría ingenieros e ingenieras, testee y desarrolle a diario las soluciones de electrónica de potencia más pioneras, con un estricto control en todo el proceso. Además, la empresa cuenta con una sala blanca ISO 14644 que permite llevar a cabo producciones para las aplicaciones más exigentes.

Más potencia, mayor eficiencia

El sector de la electrónica de potencia es un mercado en pleno crecimiento. Su labor en el desarrollo de aplicaciones más eficientes, competitivas y respetuosas con el entorno es esencial para el progreso en ámbitos como microrredes; conversión energética para el transporte; conexión de generación de energías renovables; redes de distribución; y aplicaciones industriales de alto valor añadido. Para contribuir en este avance, la mejora continua ha sido una prioridad en Premium PSU en sus cuatro décadas de historia. Y es, precisamente, a través de la investigación permanente como ha logrado diseñar sistemas cada vez más compactos y eficientes.

En Premium PSU, los ingenieros de electrónica de potencia se encuentran en la búsqueda constante del componente idóneo que convierta el flujo de energía eléctrica en una energía controlada y eficiente. En este proceso, la búsqueda de soluciones más rápidas, que permitan conmutar sin pérdidas de tiempo, que bloqueen las pérdidas de energía y ofrezcan el máximo rendimiento ha sido primordial para la compañía a lo largo de estas cuatro décadas. Tal y como detalla Jordi Gazo, el joven CEO de Premium: “En los inicios se utilizaron transistores bipolares y se ha ido avanzando hacia tecnologías más eficientes, como MOSFETS de silicio. Más tarde hacia SiC (carburo de silicio) y en este momento todo avanza hacia tecnología de nitruro de galio (GaN). Ser inquietos y buscar permanentemente los últimos adelantos a todos los niveles nos ha permitido lanzar las mejores y más avanzadas soluciones al mercado”.

Desde la fundación de Premium PSU en 1981, con la primera solución a medida, un convertidor DC/DC no aislado de 500W para un vehículo industrial, hasta el nuevo inversor DC/AC trifásico de 40 kW (uno de sus últimos desarrollos a medida), Premium PSU ha vivido cuatro décadas de transformación constante. Esta última solución da una idea de su tendencia en potencia y su capacidad en el desarrollo de soluciones a medida: un sistema de renovación de aire HVAC de 750V, diseñado según la normativa EN50163, que se ha convertido uno de los hitos en términos de soluciones de mercado ferroviario para la empresa. Más de 2.000 horas de desarrollo de producto y un equipo altamente cualificado lo han hecho posible. La nueva solución a medida incluye un filtro de catenaria, dos líneas trifásicas de salida independientes con control VVF y comunicación CAN Open. Todo ello en un dispositivo de menos de 60 kg, que comenzará a producirse en masa a finales de 2021.

Precisamente, las soluciones de potencias altas diseñadas para mercados como el ferroviario, el industrial, las eléctricas, los entornos extremos o las energías renovables son uno de los principales ejes de desarrollo dentro de la estrategia de Premium PSU. “Las fuentes de alimentación al uso (AC/DC) han perdido peso y nuestro mercado está orientado a inversores (DC/AC) y convertidores (DC/DC) y cada vez de potencias más altas, puesto que las más bajas ofrecen poco valor añadido y se fabrican, en su mayoría, en Asia. En Premium PSU hemos buscado la diferenciación a través del conocimiento de años de desarrollo y servicio en el proceso de diseño”, explica Gazo.

En su estrategia de expansión, Premium PSU ha emprendido dos nuevas líneas de negocio: la de armarios rectificadores, para su mercado eléctrico e industrial, y la de cargadores de vehículo eléctrico, que dará proyección a la empresa en el sector de la movilidad sostenible. Sin olvidar su línea de productos Legacy, que ha consolidado a la compañía como empresa puntera en electrónica de potencia en estos 40 años de historia. Siguiendo con este crecimiento orgánico, que le ha llevado a triplicar ventas desde 2014 y a desarrollar dos nuevas líneas de negocio, la compañía prevé doblar de nuevo su facturación entre 2022 y 2024 superando los 30 millones de euros en ventas.

Innovación desde dentro

En los últimos años la empresa apuesta por la innovación destinando recursos a proyectos para estudio de tendencias de mercado a través de los programas internos Innotech e Innobreak. Dentro de estos hubs de innovación Premium PSU concibe las ideas más pioneras. Según detalla Gazo, “nuestros proyectos de innovación transversal nos permiten detectar las tecnologías emergentes, como pueden ser el control digital, tecnología GaN o la bidireccionalidad. También son el espacio en el que nuestros empleados pueden dar salida a sus ideas más rompedoras y crear sin límites. Las mejores ideas surgen dentro de la compañía”.

Pero más allá de las soluciones de potencia, Premium PSU trabaja por dejar una huella valiosa y significativa. “Estamos en una posición privilegiada y creemos que es nuestro deber ayudar a que haya un retorno a la sociedad, desde una posición de humildad y respeto. Nuestra voluntad es contribuir, ya sea mediante nuestro presupuesto social, que no deja de aumentar año tras año en línea con el crecimiento de la empresa, o mediante objetivos internos de desarrollo sostenible con inversiones de cargas regenerativas, con las que la energía vuelve a la red para un consumo eficiente”, finaliza Gazo.

Sobre Premium PSU

Con un cambio generacional en su trayectoria, en los últimos años Premium PSU ha basado su estrategia en tres pilares: inversión en talento, profesionalización, innovación para generar valor y una organización centrada en el cliente. Esta visión le ha permitido crear las soluciones de electrónica de potencia más punteras con el objetivo de estar permanentemente preparados para asumir los retos del futuro.

Sus convertidores DC/DC, inversores DC/AC, fuentes de alimentación AC/DC y SAI AC/DC de 50W a 50 kW se desarrollan íntegramente en Barcelona para conseguir un mayor control en todo el proceso. Gracias a los test más avanzados, Premium PSU puede asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad más estrictos y sus aplicaciones están presentes en los mercados más exigentes, como el ferroviario, el energético y el industrial.

Con un know-how único, durante sus cuatro décadas de experiencia ha creado un sólido catálogo de soluciones estándar y más de 1.000 diseños a medida que permiten optimizar costes y acortar los tiempos de entrega. Siempre con robustez, fiabilidad y solvencia.

Más información: https://premiumpsu.com/es/

