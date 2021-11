Las anegaciones llegan a Almería con las primeras lluvias Comunicae

martes, 16 de noviembre de 2021, 12:59 h (CET) Saytra se hace eco de la información aportada por el diario Mira sobre las anegaciones que ha sufrido Almería y que ha llevado a cabo 100 incidencias Saytra, una de las empresas de desatascos en Huelva especializada en desatrancos en Huelva, se hace eco de la información dada a través del diario Mira sobre las 100 incidencias interpuestas en Almería por las anegaciones.

Con la llegada del otoño, también lo hace la lluvia y las primeras anegaciones. Esto pasa especialmente en el poniente de Andalucía. Más de 100 incidencias ha registrado Almería en apenas unas horas, incluso, la llamada de algunos conductores solicitando ayuda al verse atascados por balsas de agua en algunas de las calles de la ciudad, aunque no hay que lamentar daños personales.

Los sótanos, los garajes, los locales comerciales y los bajos de las viviendas han sido los que más afectados se han visto. También, un centro de la tercera edad ha tenido que ser evacuado para prevenir riesgos. Así que todos los incidentes se han puesto en conocimiento de los efectivos municipales de Bomberos y Policía Local.

Tanto los vecinos como los efectivos de emergencia intervienen en el proceso de achicamiento de agua de los inmuebles afectados y en el desatasco y limpieza de arquetas y alcantarillas, muy afectadas en esta época del año, después de muchos meses sin apenas agua en la ciudad y solo algún chaparrón durante el verano.

En esta ocasión, la lámina de agua ha alcanzado los 20 centímetros de altura en algunos puntos de la ciudad, siendo en algunas horas de la tarde las precipitaciones más intensas. Además de la capital, también se han notificado incidencias en otros puntos de la provincia, aunque el número ha sido mucho más reducido.

Granada también se ha visto afectada por estas primeras lluvias aunque no ha sido tan fuerte el impacto como el de sus vecinos de autonomía.

