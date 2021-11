​En plena sintonía Jesús Domingo Martínez Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 16 de noviembre de 2021, 13:31 h (CET) En plena sintonía con lo que pide el Papa Francisco, la Iglesia en España está haciendo un esfuerzo para conocer la verdad de un fenómeno, los casos de pederastia, que, según estudios independientes, no supera en entornos eclesiales el 0,2 % de los casos ocurridos en el conjunto de nuestra sociedad.

No es menor, tampoco, el esfuerzo de la Iglesia en el acompañamiento y respuesta a las necesidades de las víctimas encontradas.



