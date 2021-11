Un paseo por la sierra de Santo Domingo Venancio Rodríguez Sanz Lectores

martes, 16 de noviembre de 2021, 13:21 h (CET) A Biel fui para huir de la ciudad. Pedí un café en el bar “El Caserío” y me senté en una mesa. Las paredes estaban forradas de madera y llenas de animales disecados. Fuera y dentro del bar, los cazadores se preparaban para la batida del jabalí. Excitados dentro de los remolques, se oían a multitud de perros ladrar.

Me encanta este pueblo, este bar, este ambiente, el sudor del bosque por las mañanas, me dije. Eché un azucarillo en el café y empecé a darle vueltas mientras pensaba en la excursión que iba a realizar:” Quería aparcar junto a la pista que me llevaría al barranco de Paniagua y llegar al Corral de Melchor. Dicen que desde allí se puede ver el pico Sur de Santo Domingo, las peñas de Santo Domingo, os Tablaos, el salto del Rollo, el Alto de la Fuentaza, la collada de la Garren.

Después quería dirigirme hacia la Collada de Fayanás. Más adelante pasar al lado de la balsa de Narciso y bajar por el barranco de Calistro. Una vez llegase al final de la torrentera, coger otra vez la pista por donde ascenderé y caminando junto al Arba de Biel, llegar a donde se supone que dejé el coche". Después de realizar esta excursión, volví a entrar en aquel rustico bar. Unos cazadores despellejaban un jabalí en un garaje, mientras otros brindaban contentos en el bar. Tomando una cerveza, yo escuchaba sus comentarios y sonreía con ellos...

