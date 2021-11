CRESTANEVADA obtiene el sello "Great Place to Work" en España Comunicae

martes, 16 de noviembre de 2021, 11:07 h (CET) Crestanevada, única empresa en el sector de la automoción española, nombrada ‘Great Place to Work’, una certificación que la reconoce como Excelente Lugar de Trabajo. Clientes y trabajadores son los dos pilares fundamentales de este concesionario iTECH de vehículos (coches y motos) de segunda mano cuyo modelo de gestión es "Felicidad de Serie". La media de edad de sus empleados es relativamente baja, está situada en los 33 años La empresa de origen granadino, Crestanevada, con oficinas centrales en Cúllar Vega (Granada) y delegaciones en Barcelona, Girona, Madrid, Murcia, Sevilla y Málaga, ha obtenido la certificación “Great Place to Work” que otorga la prestigiosa consultora Great Place to Work®, líder en la identificación y certificación mundial de ‘Excelentes Lugares para Trabajar’. Dicha certificación determina el nivel de confianza de los empleados y colaboradores acerca de la compañía.

Crestanevada ha logrado este año 2021 el mejor resultado en ranking “Great Place to Work” de las empresas españolas certificadas para la categoría de 50 a 500 empleados y, además, es la primera empresa nacional del sector de la automoción que recibe este galardón. Este reconocimiento ha sido posible gracias a las valoraciones de sus colaboradores (más de 70 en toda España) sobre aspectos como: credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo de pertenecer a la empresa o la camaradería.

Francisco García Cerví, CEO de Crestanevada, destaca que “el premio ‘Great Place to Work’ es un reconocimiento para nuestro departamento de RR. HH. en el ámbito de la gestión de personas y el buen ambiente laboral. Este premio es el más prestigioso en el ámbito nacional e internacional que se otorga anualmente a los mejores empleadores del mundo. Las cuestiones más valoradas por los trabajadores de esta empresa granadina han sido la percepción que tienen sobre sus responsables, seguida del orgullo y lo especiales que se sienten por trabajar en la empresa.

La consultora Great Place to Work®, tras realizar un cuestionario global a los empleados y elaborar un diagnóstico sobre el ambiente organizacional, ha otorgado a Crestanevada la certificación “Great Place to Work” como Gran Lugar para Trabajar, un galardón que aporta notables beneficios a la empresa por: transmitir, identificar y concretar los retos y fortalezas; atraer y retener talento; conocer la opinión de los colaboradores y trabajadores para lograr los objetivos empresariales y, por último, confirmar a los stakeholders que es una organización de confianza que cuida a sus colaboradores y a sus clientes.

Fernando García Moya, director general de Crestanevada, señala “que uno de los secretos de habernos convertido en una de las mejores empresas de España para trabajar es fruto de nuestro esfuerzo permanente por generar un buen ambiente, un gran equipo en el que haya convivencia profesional siguiendo la filosofía Kaizen. Esta filosofía incentiva un cambio de actitud del personal de la empresa hacia la mejora y utiliza las capacidades de todo el personal con el objetivo constante de llevar a la empresa al éxito”.

Trabajadores y los clientes son los dos pilares fundamentales de este concesionario iTECH de compraventa de vehículos de segunda mano cuyo modelo de gestión se denomina Felicidad de Serie y su principal motivación es la satisfacción de sus clientes. “En Crestanevada nos esforzamos por cambiar lo cotidiano para dejar explotar el potencial que tiene cada uno. Queremos que nuestros empleados sean ellos mismos, pero dentro de unos procedimientos, de una filosofía siguiendo nuestro modelo de gestión Felicidad de Serie”.

EKM Broadcasting

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.