9 de diciembre: Las empresas de Biociencias y Salud de Euskadi celebran el Día del sector

martes, 16 de noviembre de 2021, 10:44 h (CET) Proponen una apuesta de crecimiento y mayor colaboración con los sistemas sanitarios como retos. El Basque Health Cluster Eguna (Día del Clúster Vasco de Salud), se celebrará el 9 de diciembre a las 16:15 horas en la terminal Olatua del puerto de Getxo (Bizkaia). La cita pretende convertirse en el encuentro referente anual del Clúster que aglutina a más de 90 empresas y 6.350 empleos en Euskadi, representando al 75% del sector integrado en la asociación El próximo 9 de diciembre se celebrará el Basque Health Cluster Eguna, una cita que celebra su primera edición y con la que el clúster vasco de empresas de biociencias y salud pretende establecer una cita de referencia anual para las empresas y organizaciones del sector.

En su primera edición, que tendrá lugar en la terminal Olatua de Getxo (Bizkaia), Basque Health Cluster entregará por primera vez el Premio José Miguel Azkoitia, en recuerdo de quien fuera uno de los actores que dedicaran más empeño y esfuerzos a activar el sector Bio-Salud en Euskadi. Con este premio, el Clúster pretende distinguir a aquellas personas o entidades que trabajan para impulsar el sector y/o han impactado positivamente en su desarrollo.

José Miguel Azkoitia, fallecido en 2018, era Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña y Doctor por la Universidad del País Vasco. Durante su fructífera trayectoria profesional desarrolló actividades académicas vinculadas, entre otras, a la Universidad del País Vasco y la Universidad Complutense de Madrid, etc. Asimismo, fue Director de Desarrollo de Negocio de Salud de TECNALIA. Su carrera investigadora estuvo centrada en las áreas de Ingeniería Biomédica, Tecnologías para la Salud, Robótica y TICs. Compaginando estas actividades con la divulgación de ciencia y tecnología en medios de comunicación.

Con el Premio que lleva su nombre y que se entregará por primera vez el 9 de diciembre, Basque Health Cluster quiere simbolizar el agradecimiento “a un hombre que trabajó en ciencia y tecnología en pro del desarrollo del sector de las biociencias y la salud en Euskadi. José Miguel Azkoitia aportó visión, valores y mucho trabajo a este sector vasco. Este es el pequeño homenaje que el Clúster rinde a un gran tecnólogo”, subrayan desde la entidad.

Además de la entrega del Premio, durante la jornada, el presidente del Clúster, Mikel Álvarez, realizará un recorrido por “los años de viaje y mucho camino por delante” del Basque Health Cluster. Tendrá lugar una ponencia online de Karl Schmieder, CEO de messagingLAB, titulada “What’s Your Bio Strategy? Preparando negocio para la próxima generación de biotecnología”. Schmieder, bioquímico de formación y escritor galardonado, es fundador de una firma de consultoría estratégica especializada en los retos que enfrentan las nuevas empresas biotecnológicas. Es un miembro activo de la creciente comunidad de biología sintética de Brooklyn. A continuación, se celebrará un diálogo sobre biología sintética en el que participarán, además de Karl Schimieder, Juanjo Rubio, Director de la Unidad de Innovación Social de Navarra y María Pascual de Zulueta, Directora de Basque Health Cluster;

Visión global sector bio-salud en Euskadi

El sector de biociencias y salud en la Comunidad Autónoma Vasca está integrado por más de 150 empresas, de las cuales el 90% son PYMEs, que dan empleo a más de 8.085 personas y representan el 1’9% del PIB en Euskadi.

Con más de 1.668 millones de euros de facturación total en 2020, el gasto en I+D en el citado ejercicio fue superior a los 140 millones de euros.

Medio centenar de empresas del sector se dedican al desarrollo de dispositivos médicos (medical devices), 33 son empresas biotecnológicas, 26 están dedicadas a servicios conexos (vinculados al sector), 20 a servicios de e-Health, 16 desarrollan su actividad en el campo de la Health Care, y 13 en el sector farma.

El sector de las biociencias tiene cada vez mayor presencia empresarial en Euskadi, y tiene ante sí una gran oportunidad de crecimiento en un mercado que va a crecer internacionalmente. Según el Basque Health Cluster algunos de los principales desafíos del sector son, entre otros, la necesidad de crecer en número de empresas “sobre todo en tamaño y grado de desarrollo empresarial ya que, por lo general, son empresas jóvenes y pequeñas”. Asimismo, apuntan a la necesidad de colaborar con el sistema de salud como otro desafío, “ya que se trata de un elemento clave para avanzar en el desarrollo de nuevos productos y servicios”.

Programa Basque Health Cluster Eguna

9 de diciembre de 2021. Terminal de Cruceros Olatua. Getxo

15:45 Asamblea General Extraordinaria (solo para socios)

16:30 BHC: 5 años de viaje y mucho camino por delante.

Mikel Alvarez, Presidente de BHC.

17:00 What's Your Bio Strategy? Preparando el negocio para la próxima generación de biotecnología.

Karl Schmieder, CEO messagingLAB.

17:30 Diálogo sobre biología sintética.

Karl Schmieder, María Pascual de Zulueta, Directora de Basque Health Cluster y Juanjo Rubio, Director de la Unidad de Innovación Social de Navarra.

17:45 ENTREGA DEL PREMIO JOSÉ MIGUEL AZKOITIA.

18:00 Cóctel networking.

Sobre Basque Health Cluster

Basque Health Cluster nació en octubre de 2010 (como Basque Biocluster), formado por un grupo de emprendedores locales con intención de aunar fuerzas. Más de diez años después, el clúster es la asociación referente del sector de las biociencias y de la salud de Euskadi. Aglutina a entidades que desarrollan productos y servicios para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Su objetivo principal es el de coordinar, representar, gestionar, fomentar y defender los intereses comunes de las empresas asociadas.

Para ello, y con el fin de impulsar la competitividad de sus asociadas, ofrece acciones de valor como: formación especializada, jornadas tecnológicas sectoriales, acude a ferias internacionales, realiza eventos de networking, dinamiza proyectos colaborativos y organiza foros de inversión.

