Repara tu Deuda Abogados cancela 83.128€ en Málaga (Andalucía) con la Ley de Segunda Oportunidad

MC y RF, matrimonio residente en Benalmádena (Málaga, Andalucía), acudieron a nosotros para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad porque habían acumulado una deuda de 83.128 euros que no podían asumir". Así relatan la historia de estos concursados los abogados de Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad.





Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “los deudores se trasladaron a vivir a Ceuta, dejando en Málaga una vivienda con una hipoteca muy alta que no podían costear al verse reducida la nómina del deudor y la deudora por encontrarse sin trabajo. Ante esta situación, empezaron a pedir préstamos para pagar la hipoteca y porque, además, tenían a su cargo tres hijos en edad estudiantil. No podían mantener la vivienda de Málaga, y la malvendieron. Al no poder hacer frente a todos los préstamos, a pesar de intentar pagarlos con la ayuda de familiares, acudieron a Repara tu Deuda Abogados para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad”. El Juzgado de Primera Instancia nº4 de Torremolinos (Málaga, Andalucía) ha dictado Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en su caso.





Para poder acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad es necesario cumplir con una serie de requisitos previos. Entre ellos, debe quedar acreditado que son deudores de buena fe, es decir, que no ocultan bienes ni ingresos y son colaboradores en todo momento durante el proceso. Además, el importe debido no puede ser superior a los 5 millones de euros y, con anterioridad, deben haber procurado un acuerdo para el pago a plazos de la deuda. En caso de no lograrlo, lo cual ocurre en la mayoría de los casos, se solicita la cancelación de la deuda al juzgado para obtenerla.





Esta legislación, con origen en Estados Unidos, permite también a muchas personas que se han visto ahogadas por sus deudas encontrar su segunda oportunidad y poder de esta forma reactivarse económicamente.