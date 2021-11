El producto fetiche de Medik8 de la modelo Rosie Huntington, ahora en un kit especial de Navidad Comunicae

martes, 16 de noviembre de 2021, 09:07 h (CET) Formulado por Medik8 con retinyl retinoato, su fórmula biodisponible con la piel es 8 veces más potente que el retinol La vitamina A se ha coronado en los últimos años como el principio activo estrella de las formulaciones cosméticas diseñadas para revertir el paso de los años en la piel. Con innumerables investigaciones científicas a sus espaldas, hoy en día no todos los productos ricos en vitamina A funcionan igual sobre la piel ni ofrecen los mismos resultados. Ante esta avalancha de productos ricos en vitamina A, resulta interesante conocer sus beneficios y las opciones más innovadoras capaces de alcanzar grandes resultados. Es el caso del retinyl retinoato, el último retinoide en llegar y al que la modelo internacional Rosie Huntington ya le ha declarado su amor en público por su eficacia a la hora de aliviar el paso del tiempo en su piel y mejorar visiblemente su aspecto.

¿Cuáles son los beneficios de usar vitamina A en la rutina de belleza?

La vitamina A o retinol está naturalmente presente en la piel después de la absorción dietética de alimentos como el pescado y las verduras de hojas verdes. Una vitamina comúnmente conocida por su poder magistral para revertir los daños de la edad presentes en la piel. “La vitamina A aumenta la síntesis de colágeno y previene su descomposición para una piel más repulpada y joven, aumenta la proliferación (regeneración celular) para una superficie de piel más suave, disminuye la producción de melanina para un tono de piel más uniforme y también reduce la producción de sebo para minimizar la formación de brotes”, explica Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.

¿Qué diferencia hay entre retinol y retinyl retinoato?

Como bien explica Rosie Huntington en el vídeo que desvela su rutina de belleza, donde señala el r-Retinoate Youth Activating Cream de Medik8 como uno de sus descubrimientos más preciados, las formulaciones con retinyl retinoato se posicionan en lo más alto dentro de la familia de la vitamina A. Esto es gracias su estabilidad, que la hace apta para pieles sensibles, además de contar con una acción más directa, ofreciendo resultados más rápidos y visibles en la piel.



“El retinyl retinoato nace de la unión de retinol y ácido retinoico. El ácido retinoico es la forma biológicamente activa de la vitamina A. Tiene una acción directa sobre la piel, es decir no necesita transformarse, parte de su molécula es idéntica al ácido retinóico (vitamina A pura), la cual nuestra piel reconoce como propia. Así, cuando recibe retinyl retinoato, lo identifica como vitamina A pura, por lo que empieza a trabajar de manera inmediata con ello sin necesitar transformarlo”, argumenta la experta. Con este principio activo, al ser biodisponible, no se necesita pasar por un periodo de adaptación como sucede con la vitamina A convencional, es apto para pieles sensibles, y se puede usar mañana y noche porque se trata de una molécula foto estable.



“A nivel antiedad la acción de retinyl retinoato trabaja más intensamente para revertir el envejecimiento profundo y los daños severos en la piel cuando se necesita incrementar la síntesis de colágeno y elastina, regenerando más el tejido y trabajando de manera más potente sobre las arrugas profundas y el descolgamiento del tejido”, concluye San Gregorio.

Un kit para quienes buscan la excelencia del retinoide más avanzado

El kit r- Retinoate exclusivo de Navidad contiene los tres productos de la línea r-Retinoate. Tres formulaciones posicionadas en la cúspide de la pirámide de formulaciones con vitamina A con resultados excepcionales. Fabricados mediante la fusión del retinol con ácido retinoico, esta molécula de ingeniería avanzada fue diseñada con un único propósito: superar al retinol ordinario en todos los sentidos. Todos ellos están pensados para dar respuesta a las preocupaciones de la edad de las pieles más exigentes. Tres fórmulas sublimes para tratar líneas y arrugas, difuminar las ojeras y llenar la mirada de luminosidad logrando al mismo tiempo devolver la luminosidad al rostro.

r-Retinoate Luxe Collection 2.0 Kit de Medik8 495€.

Disponible en Medik8.es

¿Qué productos contiene?

r-Retinoate Day & Night

Una crema facial diseñada para poder ser usada de día y de noche. Formulado con retinyl retinoato (8 veces más potente que el retinol) y potenciado con tetrahexilde ascorbato de vitamina C. A partir de las 4 semanas, las líneas y las arrugas parecen desaparecer de la vista, el rostro queda totalmente iluminado, mientras la textura de la piel adquiere un tacto sedoso. Un complejo de ácido hialurónico, profundamente nutritivo, se adapta a los niveles de hidratación a lo largo del día, garantizando que la piel se mantenga siempre hidratada.



r-Retinoate Day & Night Eye Serum

Tan eficaz como suave, este suero ligero como una pluma se hunde sin esfuerzo en el contorno de los ojos para difuminar visiblemente el paso del tiempo. Aprovecha el poder antienvejecimiento del legendario retinyl retinoato para difuminar drásticamente las líneas y las arrugas, a la vez que infunde vitalidad y luminosidad a la parte inferior de los ojos. Además, al igual que el r-Retinoate Day & Night original, la fórmula de nueva generación puede utilizarse tanto de día como de noche para acelerar los resultados.



r-Retinoate Intense

Una crema potente de noche capaz de transformar y enriquecer la piel mientras duermes. Una mezcla revolucionaria de retinyl retinoato y junto con retinaldehído dispuestos en una base de cachemira sedosa para una experiencia que desafía la edad. Nunca antes se habían conseguido resultados tan visibles y potentes en un producto para ser usado en casa. 8 veces más potente que el retinol y 11 veces más rápido. En tan sólo 4 semanas, las líneas de expresión se difuminan visiblemente y la luminosidad alcanza niveles sin precedentes.

