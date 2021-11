Tekefingers lanza un nuevo punto de venta de tequeños en los supermercados Ahorramas de Madrid y comienza la reapertura en cines a nivel nacional Emprendedores de Hoy

lunes, 15 de noviembre de 2021, 17:45 h (CET)

“Si te comes uno, te los comes todos”. Este es el slogan con el que define Tekefingers a sus tequeños, cuyos sabores más conocidos son el de queso y el de chocolate.

Estos deliciosos snacks calientes, que con su auténtico sabor deleitan tanto a los apasionados de lo salado como a aquellas personas que no se pueden resistir a lo dulce, están hechos con masa semihojaldrada, lo que los hace crujientes al paladar del comensal. Además, estos tekes no contienen aditivos, grasas adicionales, ni conservantes y están elaborados sin aceite de palma, una muestra del gran compromiso que desarrolla Tekefingers respecto a la preservación del medioambiente.

Los tradicionales tekes sabor queso y sabor chocolate han convertido a Tekefingers en una de las opciones favoritas de snacks calientes en España, algo que se ha traducido en la apertura de nuevos puntos de venta a nivel nacional. A esto hay que sumarle la reapertura de otros puntos de venta que habían cerrado a causa de la pandemia por COVID-19 como, por ejemplo, los situados en las salas de cine.

Los nuevos puntos de venta a nivel nacional de Tekefingers Tekefingers hace posible que familias, parejas y amigos disfruten de momentos de diversión inolvidables compartiendo sus tekes más deliciosos, siendo posible encontrarlos tanto en centros de ocio y entretenimiento como cines, estadios de fútbol o parques temáticos, como en una cadena de supermercados como Ahorramas (solo en Madrid), que permite disfrutarlos en casa con la mejor compañía.

Además del nuevo punto de venta en la línea de supermercados Ahorramas de Madrid, que se lanzó el pasado mes de octubre, Tekefingers ya ha emprendido la reapertura de algunos de sus puntos de venta distribuidos a nivel nacional, un ejemplo son los de Cines Kinepolis. Los aficionados del cine ya podrán disfrutar de nuevo de las películas con la compañía de los deliciosos tequeños de Tekefingers, una realidad que en los últimos dos años no había sido posible al encontrarse temporalmente cerradas las salas de cine y por la restricción de comer en el interior de estas debido al COVID-19. Este ha sido solo el primer paso de Tekefingers, que seguirá con la reapertura a nivel nacional de sus otros puntos de venta situados en otras salas de cine como Yelmo o en estadios de fútbol.

Disfrutar de momentos inolvidables con snacks calientes Tekefingers es la marca de snacks calientes que acompaña a las personas en todos sus momentos de diversión. Sus tekes de queso y chocolate están presentes de manera que, ir a un estadio a ver al equipo de fútbol favorito con la familia y acompañar este momento de los deliciosos tequeños, es posible, igual que ir a un parque de atracciones y disfrutar de ellos tras bajar de la atracción favorita.

Actualmente, con su nuevo punto de venta situado en los supermercados Ahorramas de Madrid, los aficionados a los tekes no solo podrán disfrutar de momentos únicos en centros de ocio y entretenimiento, sino que también los podrán compartir con familia, amigos y pareja en casa, acompañando una película de Netflix o un juego de mesa.

