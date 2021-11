SETROI. Las ventajas de publicar nota de prensa corporativa en medios digitales Emprendedores de Hoy

lunes, 15 de noviembre de 2021, 17:15 h (CET)

Antes de tomar la decisión de compra de un servicio o producto, las personas consultan distintos sitios web y medios digitales. Por este motivo, las empresas siguen diferentes estrategias para aparecer en las primeras posiciones de los buscadores y ganar mayor visibilidad.

La optimización de los motores de búsqueda (SEO) son acciones que tienen la finalidad de mejorar el posicionamiento de las páginas web en los buscadores, principalmente en Google, el más utilizado a nivel mundial.

Una técnica que ha cobrado mucha relevancia en los últimos años es publicar nota de prensa corporativa en diversos medios digitales. Se trata de un tipo de posicionamiento orgánico, basado en la creación de contenido de valor sobre la empresa en cuestión y en el trabajo de palabras clave enlazadas con el dominio a potenciar. De este modo, es posible escalar hasta las primeras posiciones de los buscadores y aumentar el alcance, reputación y credibilidad.

Una muestra del éxito de esta estrategia son los cientos de clientes de SETROI. Se trata de un referente en el sector de las comunicaciones y el marketing digital que ofrece servicios de posicionamiento en internet a través de la publicación de notas de prensa en cientos de medios digitales.

SETROI. La publicación de notas de prensa permite mejorar la credibilidad y visibilidad de una empresa En la actualidad, muchas empresas y emprendimientos han tenido que recurrir a nuevas metodologías para mantenerse vigentes en la web. Una de las estrategias que ha demostrado ser efectiva, no solo para posicionar un negocio en internet, sino para mejorar la credibilidad de un negocio, es a través de la publicación de notas de prensa en internet.

Las ventajas de publicar nota de prensa corporativa en un periódico digital son múltiples. En primer lugar, al crear contenido de calidad sobre los distintos productos o servicios ofrecidos por una compañía, los usuarios generan mayor confianza y son capaces de tomar más rápido la decisión de compra.

En segundo lugar, se expande el alcance hacia un público más específico a nivel sectorial y geográfico, por lo que es posible aumentar el número de clientes potenciales.

Por otro lado, a diferencia de otras estrategias de marketing digital, los clientes no deben pagar para aparecer anunciados temporalmente en los buscadores, sino que la posición alcanzada perdura con el tiempo mediante la creación continua de contenidos de calidad. Esto se debe a que los buscadores atribuyen más fiabilidad a la página web.

En SETROI reconocen la importancia que tienen los contenidos de valor para mejorar la reputación de las empresas y, por ello, ofrecen a sus clientes un servicio de posicionamiento web, a través de la publicación de notas de prensa en cientos de periódicos y medios digitales del país.

SETROI. ¿Cuáles son los pasos del servicio? SETROI ha diseñado un innovador modelo de posicionamiento en internet que permite mejorar la visibilidad de los negocios mediante la mención en periódicos digitales. En primer lugar, los técnicos realizan un estudio minucioso sobre los intereses de sus clientes, así como los aspectos a destacar sobre sus servicios o productos. De este modo, se selecciona una temática personalizada y acordada con el cliente. Seguidamente, se realiza un estudio de palabras clave para indexar los contenidos en los buscadores y así ganar mayor visibilidad. El siguiente paso se gestiona en manos del equipo de periodistas, que se encargan de redactar el contenido relevante a partir de la temática y las palabras claves definidas, teniendo en cuenta las preferencias y servicios del negocio. De este modo, el cliente no debe preocuparse por la elaboración del contenido.

La nota de prensa se envía a los clientes para que puedan añadir la información que deseen y puedan realizar los cambios convenientes. Asimismo, pueden añadir las imágenes que quieren que acompañen a los textos.

Una vez confirmado el contenido, el equipo de expertos de SETROI se encarga de publicarlo en un centenar de medios digitales. Para poder visualizar todos los medios donde ha sido publicado el artículo, los clientes reciben un informe detallado sobre todas las menciones realizadas en la etapa final del servicio.

A través de este tipo de menciones, las páginas web mejoran sus posiciones en los buscadores y las empresas no solo consiguen mayor visibilidad en internet, sino que también logran mejorar su reputación y el nivel de confianza de sus clientes.

El servicio personalizado de SETROI está dirigido a todo tipo de empresas, sin importar su sector o tamaño. De esta manera, se convierte en una propuesta atractiva para aquellas compañías que desean alcanzar sus objetivos en internet a través de la promoción de contenidos originales y de alto valor.

SETROI ofrece distintos planes de servicios, que pueden incluir la publicación de una o múltiples notas mensuales. Además, también dirige sus servicios a agencias que necesitan impulsar distintos dominios web.

Las opiniones SETROI de los clientes avalan la calidad de los servicios ofrecidos y del alcance de los resultados alcanzados. Asimismo, son una muestra del creciente interés por las estrategias de marketing digital para mejorar el alcance en internet.

