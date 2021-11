Greek Aribau, cocina griega en Barcelona Emprendedores de Hoy

lunes, 15 de noviembre de 2021, 16:59 h (CET)

Los amantes de la cocina griega disponen de un restaurante en la zona de Aribau, Barcelona, que está especializado en esta gastronomía.

Greek Aribau es un restaurante griego que cuenta con una gran variedad de platos y tapas griegas. Para la elaboración de sus recetas caseras, utilizan alimentos de kilómetro cero y productos de proximidad.

El restaurante de cocina casera griega hecha con productos de proximidad La cocina griega tradicional se basa en una serie de pilares que todavía se mantienen vigentes. Se utilizan ingredientes frescos de primera calidad como hierbas, especias y aceite de oliva. Además, prima la sencillez de sus recetas, entendida como un valor que resalta el sabor de los productos con los que se cocina.

Ubicado en pleno centro del Eixample, Greek Aribau se especializa en la cocina griega tradicional. Todos los productos que utiliza son de proximidad, sus preparaciones no contienen gluten y la carta fue diseñada por un equipo de especialistas, con miembros de raíces griegas e integrantes que trabajaron como cocineros en Grecia.

A su vez, el restaurante griego proporciona un ambiente informal, relajante y sencillo, en sintonía con las tradiciones de dicho país, donde celebrar comidas con seres queridos es una costumbre social profundamente arraigada.

Tapas griegas, opciones vegetarianas, menú infantil y vinos del país Dentro de las opciones que ofrece Greek Aribau, destaca el menú degustación, en el que se puede elegir entre distintos platos. Pensado para al menos 2 personas, comienza con una variedad de entrantes: ensalada griega, tiropita o spanakopita(ambas masas filo rellenas con queso o verduras) y pikilia (un plato compuesto por una variedad de ingredientes típicos).

Después, es posible optar entre distintos platos principales tradicionales como el bacalao de Salónica, la musaka (a base de berenjenas y carne, con una opción veggie) y otras recetas de cocina griega que contienen pollo, ternera o cordero. El menú se cierra con la posibilidad de tomar un café mientras se degustan distintos postres.

Greek Aribau ofrece también una gran variedad de tapas griegas, la mayoría de las cuales son vegetarianas, aunque también hay pinchos con albóndigas, salchichas y embutidos.

El restaurante también cuenta con platos de pasta, pescado, menú infantil y más opciones vegetarianas. Para completar la experiencia, todas las bebidas que se sirven, ya sean vinos, cervezas o aguas, son de origen griego y, tanto los vinos como las cervezas, se pueden adquirir en la tienda del restaurante.

Greek Aribau también brinda las posibilidades de take away y delivery. Este establecimiento es un destino recomendado para todos los que busquen platos inspirados en las tradiciones de la cocina griega.

