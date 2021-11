Nester revoluciona el sector del build to rent con su software de gestión de alquileres Emprendedores de Hoy

Grandes corporaciones optan por la construcción de viviendas residenciales para destinarlas totalmente al alquiler residencial. Así, el build to rent (construir para alquilar) se establece como una tendencia cada vez más habitual en toda España.

A través del software de gestión que provee la compañía Nester, se puede tener bajo control todo el ciclo de un alquiler. Además, Nester no solamente cuenta con una plataforma para los property managers de esos alquileres, sino que también ha desarrollado una plataforma específicamente creada para que los inquilinos puedan tener el control de todo el proceso relacionado con su alquiler, además de contratar servicios o tener contacto con el propietario. Desde que el inmueble es publicado en los portales inmobiliarios hasta la finalización del contrato, la plataforma ofrece un PMS (Property Management Software) que optimiza y automatiza todo el proceso del alquiler.

El build to rent como forma de superar la crisis inmobiliaria El build to rent en España ha vivido una transformación y un crecimiento estos últimos tiempos. Grandes corporaciones vuelcan recursos a la construcción de viviendas residenciales para luego alquilarlas a un determinado perfil. El build to rent se destina únicamente al alquiler residencial, que puede ser de larga duración o de temporada. Asimismo, estos inmuebles se destinan a alquileres residenciales, una modalidad que se encuentra en auge debido a la movilidad de muchos trabajadores en remoto que se instalan en nuestro país.

Las propiedades build to rent cubren una demanda creciente y garantizan una rentabilidad a largo plazo para las grandes corporaciones, que las construyen y luego las ofrecen a un precio de alquiler competitivo. Suelen ser construcciones modernas que cuentan con distintas comodidades para los inquilinos como piscina, parque infantil y zonas comunes.

El build to rent es una salida a la crisis inmobiliaria de 2008. La ventaja de las grandes corporaciones que poseen un edificio entero es que pueden disminuir el precio de los pisos bajos y subir el de los áticos. Así, existen opciones de alquiler según la necesidad y capacidad económica de cada inquilino.

Servicio automatizado de gestión de alquileres Nester es una de las plataformas de gestión de activos que ha despuntado en este sector emergente de los build to rent, gracias a ofrecer a los propietarios un servicio completo de la gestión. Entre los distintos servicios y funciones de este PMS, que usa big data e inteligencia artificial en su tecnología, se encuentra su scoring de inquilinos, que logra filtrar los perfiles de los interesados para crear un listado de aquellos que se adecúan mejor a cada vivienda.

Después, los perfiles se verifican y permiten la solicitud de todo tipo de documentación de forma digital. Todo esto se traduce en una reducción de tiempo y agilidad a la hora de alquilar una vivienda y permite ofrecer al inquilino un proceso más rápido y seguro para optar a dicho alquiler.

Con Nester, los procesos son automáticos para los usuarios y los propietarios. Permite generar contratos de arrendamiento, se maneja todo con firma digital y existen distintas variantes para gestionar los pagos. Además, a través de una opción de chat,se facilita la comunicación entre inquilinos y propietarios. Por último, Nester cuenta con un sistema de valoraciones que permite puntuar a los inquilinos y a los propietarios una vez ha finalizado el contrato, de igual forma que hacen las empresas de alquiler turístico.

De manera general, a través de sus múltiples funcionalidades, este PMS optimiza el proceso de alquiler de principio a fin. Para la administración de propiedades build to rent, Nester es una herramienta efectiva en el mercado que logra una mejor experiencia, tanto para los inquilinos como para los propietarios.

