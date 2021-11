Los centros Helen Doron English de España participan en la Gran Recogida de Alimentos 2021

Helen Doron España participa en la campaña internacional Young Heroes – Be Kind. Pass it On! con un proyecto muy especial, en la que todas las academias Helen Doron English se sumarán a la campaña de la Gran Recogida de Alimentos que se realizará en todo el territorio el 19 y 20 de noviembre Helen Doron English, la cadena de franquicias líder en la enseñanza de inglés para niños, ha puesto en marcha en sus academias de inglés para niños una campaña muy especial bajo el lema “Young Heroes – Be Kind. Pass it On!”, cuyo objetivo principal es concienciar a sus alumnos y contribuir para crear una sociedad mejor.

La campaña Young Heroes ensalza los valores del método y anima a los estudiantes a ser héroes con sus acciones, asumiendo la responsabilidad de sus vidas e inspirando a otros. Desde Helen Doron quieren reforzar el claro mensaje de sus programas bajo el lema: “Más que inglés. Valores para la VIDA".

Por eso, este año desde Helen Doron Internacional han decidido que el enfoque de la campaña Young Heroes se centre en la bondad: Be Kind. Pass it On! El Proyecto Helen Doron Young Heroes 2021 brinda a sus estudiantes la oportunidad de experimentar la fantástica sensación de ser amable sin recibir nada a cambio. Para ello, han puesto en marcha un concurso en el que un jurado seleccionará los 3 mejores proyectos de todos los países en los que Helen Doron English tiene presencia, con premios en efectivo para promover la causa.

• Primer premio: 5.000 €

• Segundo premio - 2500 €

• Tercer premio - 1.500 €

Los premios serán donados a una organización benéfica o sin fines de lucro registrada, directamente relacionada con el lema de la campaña.

Helen Doron English España participará en la iniciativa colaborando en la Gran Recogida de Alimentos 2021

Su objetivo es que, entre todas las academias repartidas por todo el territorio nacional, se recauden 10.000 kilos de alimentos desde el 8 de noviembre al 19 de noviembre. La evolución de la recogida se irá mostrando en su página web (https://helendoron.es/gran-recogida-de-alimentos-2021/).

Una vez terminada la recaudación, se creará un video resumen de la iniciativa con el que participarán en la campaña internacional de Young Heroes (https://www.helendoron.com/youngheroes2021/, junto a centros Helen Doron English de todo el mundo. Si finalmente se convierte en el proyecto internacional ganador, el premio económico se donará en su totalidad al Banco de Alimentos.