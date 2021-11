Patricia Bartolomé ayuda a otras mujeres a quedarse embarazadas y a crear nuevas vidas Emprendedores de Hoy

Para todas las mujeres y hombres que desean tener hijos, la fertilidad es un aspecto muy importante. En realidad, la mayor parte de las personas sueñan con ser padres y madres, pero, hoy en día, es cada vez más común que se retrase el momento de quedarse embarazados.

Esto se debe a que prefieren cumplir primero otras metas, como el éxito profesional y lograr estabilidad económica. Cuando llega el momento para las mujeres de tener hijos, se dan muchos casos en los que ellas no consiguen quedarse embarazadas, lo cual genera frustración y tristeza. Por esta razón y porque no solo es la edad un factor determinante, Patricia Bartolomé ofrece un método para encontrar respuestas a esta situación, el cual puede ayudar a solucionar el problema.

La historia detrás de Patricia Bartolomé Patricia estudió Ingeniería de Telecomunicaciones, no porque fuese su pasión en aquel momento, sino porque se guio por lo que los demás esperaban de ella, en especial su padre. Sin embargo, siempre se sintió atraída por todo lo que tuviese que ver con el funcionamiento del ser humano, el desarrollo personal, la biología y la psicología.

Laboralmente, ha sido muy exitosa desde temprana edad, trabajó mucho tiempo en una multinacional y creó empresas propias con resultados envidiables, tanto, que fue reconocida en los principales medios como una “mujer de éxito antes de los 30”.

A pesar de esto, su vida no ha sido sencilla y ha superado varios retos. De hecho, se le presentaron bastantes inconvenientes en el ámbito profesional que le generaron conflictos con el dinero y la salud. Por otro lado, Patricia deseaba ser madre y se enfrentó a serios problemas de fertilidad, ya que no lograba llevar a término sus embarazos y sufrió varios abortos.

A sus 26 años, pasó por una depresión muy fuerte, lo cual se convirtió en el punto de partida para el cambio y para lograr ser la Patricia que es hoy en día. Estas malas experiencias dieron paso a que se encontrara con lo que siempre le había apasionado: el mundo de lo relacionado con el desarrollo personal. Logró salir de su depresión, empezó a formarse en diferentes técnicas y creó el método Las Leyes de la Fertilidad.

Herramientas para ayudar a otras personas a mejorar su vida creadas por Patricia Durante su trayectoria, Patricia Bartolomé ha adquirido una gran cantidad de conocimientos que le han permitido crear diversos métodos para, no solo cambiar su vida, sino también la vida de otras muchas personas. Esta profesional se ha preparado como Terapeuta en Biodescodificación, Herencia emocional, Epigenética, Terapia transgeneracional y constelaciones, Numerobiología, Mindfulness, Programación Neurolingüística y Terapia energética. Además de haber aprendido a través de sus propias experiencias y todas las terapias personales que le ayudaron a sanar.

Todo este aprendizaje le ha servido para crear diferentes programas dirigidos a la fertilidad, el embarazo, la autoestima, la consecución de objetivos, la abundancia, el éxito y la reducción del estrés, entre otros. En cuanto a la fertilidad, Patricia ideó el método Las Leyes de la Fertilidad, con el cual las mujeres pueden descubrir la verdadera causa por la cual aún no han quedado embarazadas después de muchos intentos. Ella pasó por esta situación, no lograba finalizar sus embarazos y su preparación le ayudó a conocer cuáles eran sus bloqueos mentales y emocionales a nivel inconsciente, que impedían que hiciera realidad su sueño de ser madre.

La misión de Patricia es ayudar a otros a crear una nueva vida para que puedan sentir plenitud en todos los aspectos y conseguir su objetivo. Sus cursos y programas ofrecen herramientas para encontrar los bloqueos que lo impiden y saber cómo eliminarlos y, así, lograr todo lo que se propongan, siendo su especialidad el campo de la fertilidad. Para obtener más información sobre sus métodos, se puede visitar la página web de Patricia Bartolomé.

