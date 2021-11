Dos REITs, el uranio, un ETF en servicios para seniors y el oro, apuestas de las gestoras más rentables Comunicae

lunes, 15 de noviembre de 2021, 17:08 h (CET) El foro ‘XTB Opportunities’ ha reunido a Cobas, AZvalor, Horos, True Value y XTB ante una audiencia presencial y online de más de 33.000 personas Un REIT sueco, otro vinculado a la explotación de cultivos de marihuana, una minera canadiense que produce uranio, un ETF centrado en empresas que prestan servicios al creciente colectivo de personas mayores, un fabricante portugués de folios A4, y el oro son las sugerentes, originales y rentables propuestas que han desvelado algunos de los gestores de patrimonios con mejor rendimiento en 2021 durante el foro XTB Opportunities.

Seis reconocidos profesionales de la gestión y el análisis han compartido estas ideas de inversión el pasado sábado en un evento organizado por el bróker online cotizado y al que han asistido más de 33.000 personas, principalmente inversores particulares, traders y profesionales de la gestión en general.

Ideas oportunas para afrontar esta coyuntura inflacionista y postpandémica que pueden ayudar a la hora de colocar el ahorro en activos que ofrecen importantes potenciales de rentabilidad, seguridad y creación de valor.

Durante más de cinco horas Rocío Recio, Relación con Inversores en Cobas Asset Management; Carlos Romero, Socio y Director de Relación con Inversores Institucionales en AZvalor; Pablo Gil, Estratega Jefe de XTB España, Javier Ruiz, Director de Inversiones en Horos Asset Management; Joaquín Robles, analista de XTB, y Alejandro Estebaranz, Presidente y Director de Inversiones del fondo True Value, han desvelado sus bazas inversoras a una audiencia deseosa de conocer nuevos activos en los que diversificar sus posiciones.

True Value propone tomar posiciones en un REIT sueco, llamado SBB, el promotor de vivienda en alquiler más grande de Europa, con 59.000 apartamentos en proyecto y una entidad que, ofrece al inversor una rentabilidad superior al 20 % apoyada en un plan a cinco años para triplicar tamaño y en unos múltiplos sólidos que soportan estas predicciones, al igual que su tracking histórico. De hecho, su valor intrínseco en este momento es superior en un 60% a su cotización actual.

Un activo clásico y recurrente se suma a estas opciones de inversión: el oro. Pablo Gil, estratega jefe de XTB, considera que el metal precioso se perfila como apuesta ganadora debido a que los tipos de interés reales cada vez son más negativos, y a que se esté viviendo en una burbuja bursátil. Una previsible recesión por la retirada de estímulos monetarios y fiscales y la subsiguiente corrección bursátil son caldo de cultivo ideal para que el oro vuelva a brillar.

Cobas, por su parte, apuesta por Semapa, holding portugués controlado por la familia Queiroz Pereira con actividades en la fabricación de papel y celulosa (Navigator, 70%), cementos (Secil, 100%) y medioambiente (Etsa, 100%). Si bien el negocio del papel vive cierto declive por la digitalización, el hecho de ser Navigator el mayor productor de papel de oficina A4 de Europa y figurar entre los más eficientes en costes del continente, sin sufrir los vaivenes del precio de la pulpa, le sitúa en una excelente posición. Además, cuenta con los mejores márgenes del sector y, al tener la producción integrada, dispone de margen de reacción ante una eventual caída del consumo. Navigator sigue ganando cuota de mercado, está gestionada con visión a largo plazo y cotiza con un descuento importante sobre el valor de sus activos.

Por su parte, Javier Ruiz, de Horos presentó como oportunidad inversora un REIT norteamericano que opera en el alquiler de espacios para cultivo de marihuana. Power REiT empezó en los 60 alquilando unos activos ferroviarios y en los últimos años ha diversificado hacia la explotación de instalaciones para agricultores de cannabis, al calor del vacío legal que todavía condiciona esta actividad y que permite a los cultivadores obtener elevados márgenes. Ruiz espera que Power REIT, que ha multiplicado su valor por 10 en los últimos dos años y medio para cotizar a 14,5 dólares, tiene potencial para triplicar ese valor simplemente aplicando múltiplos de entidades comparables.

Joaquín Robles, analista de XTB, puso el acento en el envejecimiento progresivo de la población mundial y el abanico de oportunidades de inversión que se abren para atender las necesidades de este colectivo. Son, dijo Robles, un grupo demográfico en crecimiento por la próxima jubilación de los baby boomers, que acumula el 80% de la riqueza y que en España supera los 10 millones de personas, un 15% más que hace una década. La propuesta de inversión de Robles es un ETF –iShares Ageing Population UCITS- que aglutina empresas y sectores que dan servicio a seniors, muy diversificado (356 posiciones, ninguna superior al 0,6%) y con una rentabilidad del 8,7% anual en los tres últimos años.

El uranio y más en concreto el productor canadiense Camaco, es la propuesta de AZValor. El metal vive un relativo boom desde 2017 al ir abriéndose paso de nuevo como fuente energética clave para afrontar el reto de la generación sin combustibles fósiles. Este metal ha subido más del 140% en cuatro años y en paralelo, Camaco, el productor más eficiente del sector y con buenos activos, ha subido el 150% en bolsa desde ese año y se perfila como una buena oportunidad de compra a largo plazo apoyada en una demanda creciente del metal que sirve de combustible en la generación de energía nuclear.

Un resumen del evento XTB Opportunities puede verse pinchando en este enlace.

Todos estos activos compartidos por los gestores y analistas en el evento están disponibles para su contratación en la plataforma de inversión de XTB. En total, el bróker online ofrece más de 4.000 instrumentos de inversión, entre ellos acciones, ETFs y CFDs en múltiples mercados del mundo.

XTB tiene 400.000 clientes, cuenta con la oferta más competitiva para operar en bolsa en España y es uno de los brokers online más reputados de Europa. Acaba de publicar los resultados del tercer trimestre del ejercicio, en el que ha generado unos ingresos de 42.9 millones de euros y obtenido un beneficio neto de 22.2 millones.

