22@ Glòries, el nuevo espacio de Cloudworks donde convergen la tecnología, el diseño y la creatividad

lunes, 15 de noviembre de 2021, 17:11 h (CET) Ubicado en el barrio de Poblenou, ha supuesto una inversión de 2,5 millones de euros y se trata del primer edificio entero de la compañía de coworking de origen catalán. ‘22@ Glòries’ cuenta con 2.000 metros cuadrados, divididos en tres plantas y capacidad para 250 puestos de trabajo ​Cloudworks, empresa de coworking fundada en 2015 en Barcelona, ha abierto el primer edificio entero de la compañía. Bajo el nombre de ‘22@ Glòries’, el espacio se ubica en Poblenou, una zona estratégica de la Ciudad Condal que se ha consolidado como una de las más atractivas para empresas y startups, especialmente del sector tecnológico.

‘22@ Glòries’, para el que han invertido 2,5€ millones, ha sido rehabilitado de forma integral por los arquitectos Xavier Isart y Maria Domínguez con los que ya trabajaron para la expansión de otra de sus ubicaciones, Cloudworks Sagrada Família.

Se trata de una ubicación de serviced office, conocidas también como oficinas personalizadas, concebidas especialmente para empresas con exigencias particulares; en la que pueden convivir varias empresas, y cuenta con 2.150 m2 divididos en cuatro plantas y capacidad para 250 puestos de trabajo.

Con esta apertura, Cloudworks apuesta por una nueva zona de Barcelona con mucha proyección, 22@ Glòries, el barrio del dinamismo gracias a su espíritu local y fresco en el que convergen la tecnología, el diseño puntero y la creatividad.

El edificio ‘22@ Glòries’ cuenta con todo tipo de servicios, áreas comunes y terrazas espectaculares, café recién molido, abundante luz natural, etc. Además, a pocos minutos de su ubicación existen múltiples lugares de ocio y restauración que permitirán a los profesionales momentos de inspiración y esparcimiento.

Según Marta Gràcia, CEO de Cloudworks, “22@ Glòries es una de las aperturas más importantes para la compañía, pues se trata de nuestro primer edificio entero y lo hemos querido ubicar en esta zona por sus posibilidades. Creemos en el potencial de esta área y apostamos por el talento local, esta ubicación no solo servirá para darles un espacio de trabajo, sino también de inspiración para atraer talento y catapultar la ciudad hacia lo más alto”.

Esta no será la única novedad que la compañía de coworking presentará en Barcelona estos últimos meses de 2021, ya que tiene previsto ampliar su ubicación actual de Drassanes – La Rambla, ubicado en el edificio Colón al final de La Rambla y considerado como uno de los edificios más icónicos de la Ciudad Condal al ser el primero en superar los 100 metros de altura.

Actualmente, Cloudworks cuenta en esta torre con una planta de serviced office, que ampliará con un coworking en las nubes, al incorporar dos plantas adicionales a las 3 últimas del edificio. Con esta ampliación, Cloudworks busca establecerse en una zona de Barcelona que está cambiando, dejando atrás el turismo y dando paso a un cambio en el modelo de negocio donde el foco está en la tecnología.

