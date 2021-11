Interleng, servicios de traducción rápidos y precisos Emprendedores de Hoy

lunes, 15 de noviembre de 2021, 16:34 h (CET)

Especializada en traducciones, ya sean especializadas como juradas o generales, interpretaciones, maquetaciones o revisiones a las traducciones ya hechas, la agencia de traducción Interleng ofrece productos de calidad traducidos de la manera más rápida y precisa posible. Por ese motivo y con el propósito de internacionalizarse, cientos de empresas confían en sus servicios lingüísticos.

La agencia ofrece prestaciones personalizadas y actualizadas para cada cliente, es por eso por lo que usa las últimas tecnologías en el mundo de la traducción para conseguir la mayor coherencia y únicamente cuenta con traductores nativos especializados para que el resultado final sea de calidad y con un estilo propio de cada tipología textual.

La importancia de una revisión minuciosa Para satisfacer todas las necesidades lingüísticas de sus clientes, Interleng también ofrece servicios de revisión. La revisión de un texto es un trabajo muy delicado y minucioso en el que se compara el documento original con el documento traducido, analizando de manera exhaustiva cada detalle: la ortografía, la gramática, el estilo de la redacción, la puntuación, la coherencia y uniformidad de términos, así como el tipo de formato, márgenes, sangrados, tipografía, etc.

Es necesario que la revisión de textos traducidos la realicen lingüistas especialistas en el sector, no únicamente para repasar detalles ortográficos o gramaticales, sino, para cuidar detalladamente el estilo de redacción, la coherencia y la uniformidad de los términos.

No se debe caer en el error de pensar que una revisión de un texto traducido solo se debe centrar en la gramática, ya que hay que considerar aspectos externos como el contexto, por ejemplo, que influirá en la lógica del texto y hará que sea más o menos comprensible para el lector.

En ese sentido, los revisores especializados de la agencia, revisan los textos en distintas fases para evitar pasar por alto el más mínimo error. No importa si el texto es urgente, los profesionales de Interleng siguen siempre el mismo método de trabajo para entregar el resultado óptimo.

La rapidez, un valor añadido de Interleng La agencia se adapta a todas las necesidades del cliente y ofrece servicios de traducciones técnicas, especializadas, juradas, páginas web, audiovisuales, generales, transcripciones… e incluso ofrece servicios de traducciones urgentes o exprés en caso necesario.

Un traductor profesional puede traducir una media de 2000 palabras por día, pero, a veces, surgen imprevistos y es preciso traducir un mayor número de palabras en un plazo de entrega muy ajustado, por eso los clientes cuentan con el servicio de traducciones urgentes o exprés. Sin embargo, para todos sus proyectos Interleng se desvive para ofrecer siempre el plazo de entrega más rápido, eso sí, sin perder de vista nunca el garantizar la mayor calidad.

Ya son muchas las empresas de gran prestigio internacional que confían en sus servicios para la traducción, revisión, interpretación y maquetación de textos. Sus profesionales y la vasta experiencia en la profesión, avalan la calidad de esta agencia de traducción.

