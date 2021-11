El Congreso anual de IPRN confirma la fortaleza del sector PR & Comunicación

Agencias de todo el mundo debaten en Lisboa sobre el impulso que la pandemia ha traído a un sector cada vez más reconocido, conectado e internacional El congreso anual de IPRN (International Public Relations Network), una de las redes internacionales de agencias de comunicación y relaciones públicas independientes líderes y más grandes del mundo, tuvo lugar a finales de octubre en Lisboa. Con más de 40 miembros y presencia en los cinco continentes, IPRN celebró sus 25 años “en un momento de especial relevancia para el mundo y en concreto para Europa”, como afirmó Pedro Valente da Silva, Director de la Representación del Parlamento Europeo en Portugal y uno de los oradores principales. El presidente de la República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, se unió también a la celebración teniendo la oportunidad de conocer personalmente a cada uno de los miembros presentes en Lisboa.

La reunión, organizada en un innovador modelo híbrido, presencial y online, tuvo lugar entre el 22 y el 26 de octubre con una amplia representación de miembros de todo el mundo y contó con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Lisboa y el patrocinio de Lisboa Turismo, Hyundai, Symington, Imperial e Iberostar.

Durante la convención se trataron las buenas prácticas del sector, además de plantear los retos que las agencias tienen por delante para aprovechar las oportunidades posteriores a la pandemia, y se entregaron los premios anuales, que reconocen los mejores proyectos de comunicación desarrollados por las agencias. Leonor Dias, Directora de Marca y Marketing de Vodafone Portugal, António Costa, Responsable del Instituto Kaizen en Portugal, España, Francia y Reino Unido (consultor que apoyó al Gobierno portugués en el proceso de vacunación en Portugal), el director creativo de FCB Lisboa, Teresa Figueira, socia directora de Central de Informação y Doris Casares, directora global de comunicación de Iberostar, fueron otros ponentes invitados.

“La reunión de este año tuvo un significado muy especial para IPRN ya que fue la primera vez que tuvimos un encuentro personal desde hace dos años debido a la pandemia y queríamos celebrar 25 años en una ciudad tan singular como Lisboa y su Palacio Condes d’Obidos que nos brindaron experiencias memorables. Debatir sobre temas fundamentales para nuestro sector a nivel internacional es cada vez más relevante, ha sido esencial durante Covid y seguirá siéndolo en nuestro trabajo, con nuestros clientes y para las estrategias y actividades que desarrollaremos en los próximos años ”, dijo Luis González, Presidente de IPRN.

Rodrigo Viana de Freitas, director general de Central de Informação, miembro portugués de IPRN y responsable de la organización del encuentro, destacó que "la importancia que tienen las relaciones públicas y la comunicación en el mundo actual se basa en pilares sólidos como la creatividad, el rigor, la confianza y la ética". “IPRN es hoy una organización internacional multicultural capaz de apoyar a clientes de cualquier sector en cualquier parte del mundo. Por eso reunirse para debatir y acordar temas importantes fue tan relevante y abre perspectivas tan positivas para el futuro ”, añadió.

Ganadores de los premios anuales de IPRN

Cada año, los mejores proyectos y vídeos de relaciones públicas y comunicación de todo el mundo participan en los premios de IPRN. En 2021 los ganadores han sido:

Proyecto del Año " Ganador Absoluto

Channel V Media " USA " "Shapermint becomes a household name"

Agencia del Año

Central de Informação " Portugal

Proyecto del Año " B2B

High Results " Colombia " “What does your signature say about you?”

Proyecto del Año " B2C

Public Dialog " Poland " "Xiaomi Kite Cup driven by Land Rover"

Proyecto del Año " CSR

Euromedia " Spain " "#hepCityFree"

Video del Año

Central de Informação " Portugal " “Coimbra 2027” – candidate city for European Capital of Culture”